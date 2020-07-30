مصطفى الحلواني يهدي الجمهور موسيقى "تكبيرات العيد"

طرح الموسيقار مصطفى الحلواني، موسيقى جديدة لتكبيرات العيد بشكل مبتكر، استخدم فيها "البيانو والقانون" بشكل هرمونى، لتكون هديته للجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل بعد غدا الجمعة.





وقال مصطفى الحلواني في تصريحات صحفية، إن الهدف من اختيار تقديم هذه الموسيقى في هذا التوقيت، هو ادخال البهجة والفرحة على الجمهور في مصر والعالم العربي والإسلامي، خاصة بعد ظروف أزمة فيروس كرونا التي كان لها أثرا سلبيا على الحالة النفسية لكثير من المواطنين على مدار الأشهر الماضية، متمنيا أن تساهم هذه الموسيقى في رسم البهجة على الوجوه وادخال الفرحة للقلوب.





وأكد الحلواني، أن هناك سبب آخر، شخصي حمسه لتقديم هذه الموسيثى، وهو حبه وتعلقه بتكبيرات العيد منذ طفولته، حتى أنه أثناء الدراسة فى بلجيكا وفرنسا كان حريص على الاستماع لها.





يذكر أن مصطفى الحلواني، وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من ١٠٠ عملا، ما بين مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية، منها مسلسلات "الصياد" بطولة يوسف الشريف، "ظل الرئيس" بطولة ياسر جلال، و"الحرباية" بطولة هيفاء وهبى، و"ظرف اسود" بطولة عمرو يوسف، و"الحصان الاسود" بطولة أحمد السقا، و"حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، و"ختم النمر" بطولة احمد صلاح حسنى، وفي السينما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام منها؛ "سكر مر"، و"سينما على بابا" لأحمد مكي، كما وضع موسيقى حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتيه الماضيتين.





كما وضع أيضا موسيقى قنوات dmc والقناة الاولى والفضائية المصرية بعد تطويرهما، والمحور، وبرامج "مساء dmc"، و"صباح الخير يا مصر"، و"رحله اليقين"، و"خطوات الشيطان"، و"حكيات لطيفه"، و"اسم من مصر"، و"المسامح كريم".





كما شارك "الحلواني" بالأوركسترا الخاص به فى العديد من الحفلات الهامه منها؛ مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإداريه الجديدة، وكانت آخر أعماله، وضع الموسيقى الخاصه بالصفحة الرسميه لرئاسة الحمهورية.





على مستوى المسرح، وضع "الحلواني" موسيقى مسرحيه "الملك لير" بطولة يحي الفخراني، و"علاء الدين" بطولة أحمد عز، والتي تعد نقله نوعية فى عوده المسرح الغنائي،

والتى تمزج بين الموسيقى المصرية والعالمية والاندليسية، وقام بتسجيل الموسيقى الخاصة بها ما بين فرنسا ومصر لتنوع الطابع الموسيقى داخل العمل.





ويعد "الحلواني" أول من صور كليب موسيقى خالصة، وقدم كليب سينفونيه مصرية، وكانت طابع كلاسيكي، وبها مزج مصري بدخول آلات العود والإيقاع الشرقى والكوله.





كما قدم برنامج "تونالتية أستوديو" علي قناة الظافرة الإماراتية وكان البرنامج يتحدث عن الموسيقي والآلات الموسيقية واستضاف فيه أشهر العازفين في العالم العربي للتحدث عن آلاتهم وكان منهم عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي وعازف الكمان العالمي المصري حسن شرارة والعديد من الفنانين.





https://www.facebook.com/Halawanymusic/videos/1176231026069348/