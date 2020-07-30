AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مصطفى الحلواني يهدي الجمهور موسيقى "تكبيرات العيد"

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:55 ص
مصطفى الحلوانى
مصطفى الحلوانى
Advertisements
محمد نحلة
طرح الموسيقار مصطفى الحلواني، موسيقى جديدة لتكبيرات العيد بشكل مبتكر، استخدم فيها "البيانو والقانون" بشكل هرمونى، لتكون هديته للجمهور بمناسبة عيد الأضحى المبارك الذي يحل بعد غدا الجمعة.

وقال مصطفى الحلواني في تصريحات صحفية، إن الهدف من اختيار تقديم هذه الموسيقى في هذا التوقيت، هو ادخال البهجة والفرحة على الجمهور في مصر والعالم العربي والإسلامي، خاصة بعد ظروف أزمة فيروس كرونا التي كان لها أثرا سلبيا على الحالة النفسية لكثير من المواطنين على مدار الأشهر الماضية، متمنيا أن تساهم هذه الموسيقى في رسم البهجة على الوجوه وادخال الفرحة للقلوب.

وأكد الحلواني، أن هناك سبب آخر، شخصي حمسه لتقديم هذه الموسيثى، وهو حبه وتعلقه بتكبيرات العيد منذ طفولته، حتى أنه أثناء الدراسة فى بلجيكا وفرنسا كان حريص على الاستماع لها.

يذكر أن مصطفى الحلواني، وضع الموسيقى التصويرية لأكثر من ١٠٠ عملا، ما بين مسلسلات وأفلام وبرامج تلفزيونية، منها مسلسلات "الصياد" بطولة يوسف الشريف، "ظل الرئيس" بطولة  ياسر جلال، و"الحرباية" بطولة هيفاء وهبى، و"ظرف اسود" بطولة عمرو يوسف، و"الحصان الاسود" بطولة أحمد السقا، و"حكايتى" بطولة ياسمين صبرى، و"ختم النمر" بطولة  احمد صلاح حسنى، وفي السينما وضع الموسيقى التصويرية لعدد من الأفلام منها؛ "سكر مر"، و"سينما على بابا" لأحمد مكي، كما وضع موسيقى حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتيه الماضيتين.

كما وضع أيضا موسيقى قنوات dmc والقناة الاولى والفضائية المصرية بعد تطويرهما، والمحور، وبرامج "مساء dmc"، و"صباح الخير يا مصر"، و"رحله اليقين"، و"خطوات الشيطان"، و"حكيات لطيفه"، و"اسم من مصر"، و"المسامح كريم".

كما شارك "الحلواني" بالأوركسترا الخاص به فى العديد من الحفلات الهامه منها؛ مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمؤتمر الاقتصادى بالعاصمة الإداريه الجديدة، وكانت آخر أعماله، وضع الموسيقى الخاصه بالصفحة الرسميه لرئاسة الحمهورية.

على مستوى المسرح، وضع "الحلواني" موسيقى مسرحيه "الملك لير" بطولة يحي الفخراني، و"علاء الدين" بطولة أحمد عز، والتي تعد  نقله نوعية فى عوده المسرح الغنائي، 
والتى تمزج بين الموسيقى المصرية والعالمية والاندليسية، وقام بتسجيل الموسيقى الخاصة بها ما بين فرنسا ومصر لتنوع الطابع الموسيقى داخل العمل.

ويعد "الحلواني" أول من صور كليب موسيقى خالصة، وقدم كليب سينفونيه مصرية، وكانت طابع كلاسيكي، وبها مزج مصري بدخول آلات العود والإيقاع الشرقى والكوله.

كما قدم برنامج "تونالتية أستوديو" علي قناة الظافرة الإماراتية وكان البرنامج يتحدث عن الموسيقي والآلات الموسيقية واستضاف فيه أشهر العازفين في العالم العربي للتحدث عن آلاتهم وكان منهم عازف الكولة الشهير عبد الله حلمي وعازف الكمان العالمي المصري حسن شرارة والعديد من الفنانين.

https://www.facebook.com/Halawanymusic/videos/1176231026069348/
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هبة طوجي تعود للغناء باللهجة المصرية في أغنية "طلعت يا محلا نورها"

هبة طوجي تطرح كليب روح يا قمر على طريقة الأكوستيك

يمكن أحلى يفل.. كليب جديد لـ هبة طوجي وأسامة الرحباني

ترشيحاتنا

بعت الغسالة والتلاجة.. والدة فتاة التيك توك تنهي إجراءات دفع الكفالة

الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة

لا ننخدع بانخفاض الأعداد.. أستاذ مناعة: المتعافون من كورونا قد يتعرضون للإصابة مجددا

دعاء يوم عرفة.. كلمات قالها جميع الأنبياء

محامي فيريرا: الزمالك دفع عقوبة موكلي بفائدة 5%

بعد زواجه منها.. فتاة تتنازل عن اتهام شاب باغتصابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

صيام عرفة.. طريقة تحضير بيض أمريكي مع سلطة التونة للسحور