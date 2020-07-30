أخبار الرياضة.. سعد سمير يتنمر على محمد صلاح.. والأهلي يعلن مدة غياب ياسر إبراهيم









آثار سعد سمير لاعب النادى الاهلى ضجة على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام " بتعليق يداعب فيه محمد صلاح على صورته التي ظهر فيها بـ لوك جديد.









أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي ليفربول الإنجليزي بصدد التخلي عن عدد من لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









كشفت قناة النادي الأهلي مدة غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم عن المباراة القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز ، بعدما تعرض للإصابة فى أربطة الكاحل خلال مباراة فريقه الودية أمام الجونة والتي انتهت بفوز الأحمر بخماسية مقابل هدفين.









كشف عزمى مجاهد مدير ادارة المتابعة فى اتحاد الكرة عن مفاجأة بشأن اللجنة الخماسية المؤقتة في إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني.









أنهى الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، الأزمة التي حدثت مؤخرا مع شركة برزينتيشن سبورت الشركة الراعية لحقوق الاتحاد، من خلال سلسلة من الاجتماعات جمعت بين أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الاتحاد وقيادات الشركة.





نشر موقع "صدى البلد" على مدار، الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي