AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد فتح الشواطئ.. العثور على دولفين صغير مصابا بجروح بالغة في بريطانيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:01 ص
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
بعد قرار فتح الشواطئ وعودة الحياة، عثرت الشرطة بريطانية على دولفين صغير على أحد الشواطئ مصابا بجروح بالغة مما أدى إلى وفاته. 

وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الهيئة العامة للشواطئ عثرت على دولفين صغير على أحد الشواطئ بعد إصابته بجروح بالغة بآلة حادة. 

لفظ الدولفين أنفاسه الأخيرة على الشاطئ بعد أن تلقى طعنات في أجزاء متفرقة في جسده نتيجة اقترابه من الشاطئ والتقرب إلى البشر. 

نشرت الهيئة العامة للشواطئ، عاملين للكشف عن وجود أي دلافين أخرى لإبعادها عن الشاطئ، للحفاظ عليها خاصةً أن التقارير أثبتت أن الدولفين الصغير الذي توفى كان من فصيلة نادرة.

بعد فتح الشواطئ.. العثور على دولفين صغير مصابا بجروح بالغة في بريطانيا
بعد فتح الشواطئ.. العثور على دولفين صغير مصابا بجروح بالغة في بريطانيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كلب يضع «بطريق» في فمه.. فيديو يحصد أكثر من 2 مليون مشاهدة على تيك توك

الإخلاء بالطائرات.. شواطئ بريطانيا تتحدى تعليمات الحكومة.. صور

قتلت أحدهم .. سمكة قرش ضخمة تهاجم المصيفين في أستراليا .. صور

فيديو مبهر.. دولفين يشكر منقذيه من الموت على طريقته الخاصة

رئيس الشواطئ بالإسكندرية: النخيل مغلق والمصطفون يهربون للشواطئ النائية

البحث عن دولفين مصاب لعلاجه بالغردقة

ترشيحاتنا

الكيلو بـ 53 للأبقار.. الزراعة: توفير الأضاحي بأسعار مناسبة

شيخ الأزهر يستجيب للطفل «صابر» ويوجه بإعادته للدراسة والتكفل بأسرته

سيدة تفسد حفل زفاف ابنتها بسبب "ساندوتش"

شاهد.. اندلاع حريق ضخم في ولاية تكساس نتيجة انفجار مصفاة للغاز

بعد ترشيحه إلى الإيمي.. تعليق رامى يوسف على شخصيته المسلمة

موقع أمريكي: مصر قوة مرعبة قادرة على مواجهة الإرهاب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير