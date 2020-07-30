بعد فتح الشواطئ.. العثور على دولفين صغير مصابا بجروح بالغة في بريطانيا

بعد قرار فتح الشواطئ وعودة الحياة، عثرت الشرطة بريطانية على دولفين صغير على أحد الشواطئ مصابا بجروح بالغة مما أدى إلى وفاته.





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الهيئة العامة للشواطئ عثرت على دولفين صغير على أحد الشواطئ بعد إصابته بجروح بالغة بآلة حادة.





لفظ الدولفين أنفاسه الأخيرة على الشاطئ بعد أن تلقى طعنات في أجزاء متفرقة في جسده نتيجة اقترابه من الشاطئ والتقرب إلى البشر.





نشرت الهيئة العامة للشواطئ، عاملين للكشف عن وجود أي دلافين أخرى لإبعادها عن الشاطئ، للحفاظ عليها خاصةً أن التقارير أثبتت أن الدولفين الصغير الذي توفى كان من فصيلة نادرة.



