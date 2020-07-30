الأسطورة الحقيقية.. دينا الشربيني توجه رسالة لـ عمرو دياب بعد طرح أغنيته الجديدة

هنأت الفنانة دينا الشربيني النجم عمرو دياب بعد طرح أغنية "بلدنا يا حلوة" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





THE REAL LEGEND THE ONE AND ONLY ونشرت دينا الشربيني الفيديو كليب الخاص بالأغنية معلقة عليه "





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وكان الهضبة عمرو دياب طرح أغنية "بلدنا يا حلوة" عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.





الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي توزيع طارق مدكور .





وصوّر عمرو دياب، الكليب في عدد من شوارع القاهرة مع المخرج طارق العريان؛ لتتماشى مع كلمات الأغنية الوطنية التي تحكي عن ذكريات الهضبة في شوارع القاهرة.





يُذكر أن آخر ألبومات عمرو دياب البوم سهران الذي طرحه شهر فبراير الماضي بالتزامن مع عيد الحب ويضم 16 أغنية.





أغنية "جامدة بس" و"سهران" و"هيعيش يفتكرني" و"مهرجان" و"جميلة" و"بالضحكة دي" و"عم الطيب" و"مكانك في قلبي" و"حلوة البدايات" و"زي مانت" و"ياروقانك" و"روح" و"بحبه" و"قدام مرايتها" و"يوم تلات" و"أول يوم في البعد".