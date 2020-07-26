بفيديو راقص لشبيهتها.. دينا الشربيني تتصدر السوشيال ميديا

تصدرت دينا الشربيني موقع التواصل الاجتماعي تويتر عقب انتشار فيديو لشبيهتها.









ظهرت فى الفيديو فتاة ترقص بملابس السباحة وتشبه الفنانة دينا الشربيني وتداول النشطاء الفيديو، بعد أن أعلنوا أنها تشبه دينا لدرجة كبيرة، وظنوا أنها دينا الشربيني.





وتواصل دينا الشربيني تصوير مشاهدها فى فيلم " 30 مارس" برفقة أحمد الفيشاوي، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى تشويقى، حيث يلقى الضوء على عديد من الأزمات الحياتية التى نعيشها فى الفترة الحالية.









يذكر أن آخر أعمال دينا الشربينى كان مسلسل "لعبة النسيان" والذى عرض فى رمضان الماضى.