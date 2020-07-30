AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كهربا: الأهلي سببا في استمراري داخل الملاعب.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:09 ص
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم كهربا
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أن رحيله عن المارد الاحمر في سن الـ 15 تسبب له في حزن كبير مشددا انه قرر عقب ذلك الاستمرار في الملاعب بهدف العودة مرة اخرى للفريق كنجم كبير

وأضاف كهربا في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن يعشق كرة القدم منذ ان كان طفلا في الـ 10 من عمره ولكن دون معرفه والده حيث كان يخاف عليه كثيرا من الاصابات مشددا انه انضم لـ ناشئي الاهلي في الـ 10 من عمره ايضا مشددا انه رحل عنه عقب 5 سنوات ليتسبب الامر في حزن شديد له ولوالده الذي طالبه بترك الملاعب


وتابع أنه اخبر والده عقب ذلك بضرورة استمراره في الملاعب وتطوير ادائه من اجل العودة لـ الاهلي مرة اخرى حيث أنه كان هدفه الاكبر مشددا انه انضم لـ انبي في عمر الـ 17 وكانت اول مباراة امام الاهلي في كأس مصر وفاز بها انبي بهدف عكسي

وأكمل أن مختار مختار المدير الفني للفريق منحه الثقه وقتها وشارك ليكون امامه في الاهلي وائل جمعه صخرة الدفاع 

اما عن عصبيته الزائده في الملاعب فأكد انه يرغب دائم ان يفوز فريقه لذلك عيثور احيانا اثناء المباريات ولكن زملائه يدركون الامر ولا تحدث اي ازمات 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حققت 14 بطولة.. أحمد صديق: حسام البدري كانت لديه قناعة بكل اللاعبين إلا أنا ..فيديو

عماد متعب: مصطفى محمد لاعب من طراز رفيع وسيصبح مهاجما عالميا .. فيديو

أوكا: العنصرية سبب فشل احترافي وحرس الحدود رفض انضمامي لـ الأهلي.. فيديو

عائلة طاهر محمد طاهر تتحدث عن عشقها لـ الأهلي.. فيديو

كهربا يخرج من حسابات الأهلي إجباريًا.. وفايلر يمنح الفرصة لـ صالح جمعة

أخبار الرياضة.. كهربا يخرج من حسابات فايلر.. تصريح غاضب من ميسي عقب تتويج ريال مدريد بالدوري ..باهر المحمدي في الأهلي

ترشيحاتنا

الكويت تمنع مواطنيها والمقيمين من السفر والقدوم من 7 دول

دعاء يوم عرفة مكتوب .. والأدعية المستجابة

هل نستعد لموجة ثانية من كورونا.. طبيب يكشف حقائق مخيفة

ليعبر لها عن حبه.. شاب يحرق شعر حبيبته بدون قصد

دعاء يوم عرفة .. 17 كلمة تدخلك الجنة حث عليها النبي

أخبار التوك شو.. أحمد موسى: الإعلام الإخواني بـ "ياكل" في بعضه ومحمد ناصر بيعتبر أردوغان أبوه.. جماعات إرهابية في ليبيا تهدف لمحاربة وتهديد مصر وروسيا.. هيئة الأرصاد الجوية تكشف عن طقس وقفة عيد الأضحى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس عصرية.. شقيقة هنا الزاهد تتألق فى العرض الخاص لـ فيلم الغسالة

محمود حميدة يخطف الأنظار مع حفيده فى العرض الخاص لـ الغسالة.. شاهد

بـ لوك جديد.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث جلسة تصوير