كهربا: الأهلي سببا في استمراري داخل الملاعب.. فيديو





وأضاف كهربا في تصريحات لـ قناة " الأهلي " أن يعشق كرة القدم منذ ان كان طفلا في الـ 10 من عمره ولكن دون معرفه والده حيث كان يخاف عليه كثيرا من الاصابات مشددا انه انضم لـ ناشئي الاهلي في الـ 10 من عمره ايضا مشددا انه رحل عنه عقب 5 سنوات ليتسبب الامر في حزن شديد له ولوالده الذي طالبه بترك الملاعب









وتابع أنه اخبر والده عقب ذلك بضرورة استمراره في الملاعب وتطوير ادائه من اجل العودة لـ الاهلي مرة اخرى حيث أنه كان هدفه الاكبر مشددا انه انضم لـ انبي في عمر الـ 17 وكانت اول مباراة امام الاهلي في كأس مصر وفاز بها انبي بهدف عكسي





وأكمل أن مختار مختار المدير الفني للفريق منحه الثقه وقتها وشارك ليكون امامه في الاهلي وائل جمعه صخرة الدفاع





اما عن عصبيته الزائده في الملاعب فأكد انه يرغب دائم ان يفوز فريقه لذلك عيثور احيانا اثناء المباريات ولكن زملائه يدركون الامر ولا تحدث اي ازمات