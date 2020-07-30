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رياضة

كهربا: أحمد فتحي أصعب مدافع واجهته وكريستيانو ونيمار الأفضل عالميا.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:51 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
وجه محمود عبدالمنعم كهربا نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي رسالة إلى لجنة الاستئناف بـ اتحاد الكرة بشأن ضرورة تقليص عقوبته من أجل أن يشارك مع الفريق بشكل أكبر. 

وأضاف كهربا في تصريحات تلفزيونية على قناة "الأهلي"، أنه يرغب في تقليل العقوبة حتى يشارك ويقدم أداء جيدًا، مؤكدا أن لقب الدوري المصري لم يُحسم حتى الآن. 

وتابع كهربا أنه حتى الآن شارك مع الأهلي في 100 دقيقة، وأحرز 3 أهداف، وصنع 3 أخرى، مشددا على أنه سيحقق مزيدًا من الإنجازات حال شارك بشكل أكثر. 


وأشار كهربا إلى أن أفضل هدف في مشواره هو مع المنتخب الأول في كاس الأمم الأفريقية عام 2017 في مرمى المغرب.

أما عن أفضل من لعب أمامه، فأكد كهربا أن أحمد فتحي يعد واحدًا من أصعب المدافعين، إضافةً إلى عمرو السولية، وصالح جمعة، نجمي الأهلي، وفرجاني ساسي نجم الزمالك.

أما عن أفضل اللاعبين عالميا فقال كهربا إنهما "كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ونيمار نجم باريس سان جيرمان".

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