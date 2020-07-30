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حوادث

حملات قبل العيد.. ضبط 1.248 طن لحوم مجمدة فاسدة بالشرقية

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:58 ص
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
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مصطفى الرماح
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة صان الحجر (بمحافظة الشرقية) لحيازته ( 1,248 طن " لحوم مجمدة – كبدة مجمدة") مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكان ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
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