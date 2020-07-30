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أخبار العالم

ترامب: ألمانيا لم تفِ بالرسوم المستحقة للناتو ولذلك ننقل بعض قواتنا

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن ألمانيا لم تفِ بالرسوم المستحقة لحلف شمال الأطلسي "ناتو"، ولذلك قررت إدارته نقل بعض القوات الأمريكية من هناك.

وأضاف "ترامب"، في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "يفترض منا حماية ألمانيا من روسيا التي تدفع لها برلين مليارات الدولارات".

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أعلن خطط الولايات المتحدة لسحب نحو 12 ألف عسكري من ألمانيا لإعادة نشر جزءًا منها في دول أخرى بحلف الناتو، وإعادة الجزء الآخر إلى الولايات المتحدة، وتوقع بدء عملية الانسحاب خلال الأسابيع القريبة القادمة.

من جانبها، أعلنت السلطات الألمانية، أمس الأربعاء، أنها أخذت بعين الاعتبار الخطط الأمريكية لسحب نحو 12 ألف عسكري أمريكي من البلاد، وتقليص عددهم إلى نحو 25 ألفا.

ونشرت الحكومة الألمانية، بيانًا مشتركًا لوزارتي الخارجية والدفاع والبوندستاغ (البرلمان) ورؤساء حكومات الولايات الاتحادية الألمانية، جاء فيه أنه "وفقا للمعلومات المقدمة من قبل الحكومة الأمريكية، فإنها تخطط لتقليص قوتها العسكرية المنتشرة دائما في ألمانيا إلى ما أقصاه 25 ألف عسكري". 

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