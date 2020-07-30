كيف تكشف تاريخ السيارة المستعملة؟

الكثير من قائدي السيارات يفضلون شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة ولكن كثيرين منهم يجد بعد شرائهم السيارات المستعملة أنها قد تعرضت لحوادث سابقة.





وقبل شراء السيارات المستعملة يجب الانتباه للعديد من العلامات الهامة في السيارة والتي من الممكن أن تدل على تعرض السيارة لحادث.





وينصح خبراء في عالم السيارات السائقين بأهمية فحص السيارة للتأكد من عدم وقوع حادث السيارة المستعملة قبل شرائها وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء السيارة.





وأوضحت المؤسسة الألمانية ديكرا أن المشكلة تكمن في عدم امتلاك الأشخاص العاديين الخبرة اللازمة لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لا.





لذلك يصعب معرفة ذلك من النظرة الأولى وذلك لأن الأضرار المخفية مثل الأخطاء الناتجة عن أعمال الإصلاح بالهيكل أو العيوب التي لا يمكن التعرف عليها.

اقرأ أيضا









