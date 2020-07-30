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سيارات

كيف تكشف تاريخ السيارة المستعملة؟

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:06 ص
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من قائدي السيارات يفضلون شراء السيارات المستعملة بدلا من الجديدة ولكن كثيرين منهم يجد بعد شرائهم السيارات المستعملة أنها قد تعرضت لحوادث سابقة. 

وقبل شراء السيارات المستعملة يجب الانتباه للعديد من العلامات الهامة في السيارة والتي من الممكن أن تدل على تعرض السيارة لحادث. 

وينصح خبراء في عالم السيارات السائقين بأهمية فحص السيارة للتأكد من عدم وقوع حادث السيارة المستعملة قبل شرائها وذلك بإلقاء نظرة فاحصة على جميع أجزاء السيارة.

وأوضحت المؤسسة الألمانية ديكرا أن المشكلة تكمن في عدم امتلاك الأشخاص العاديين الخبرة اللازمة لمعرفة تعرض السيارة لحادث أم لا.

لذلك يصعب معرفة ذلك من النظرة الأولى وذلك لأن الأضرار المخفية مثل الأخطاء الناتجة عن أعمال الإصلاح بالهيكل أو العيوب التي لا يمكن التعرف عليها. 
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كما أشارت المؤسسة إلى أن هناك عددا من المؤشرات التي تدل على تعرض السيارة لحادث ما ومنها سوء غلق الأبواب والأغطية والتفاوت في التآكل واختلاف درجة اللون على الطلاء، والنتوءات الواضحة بقاع السيارة، وتآكل الإطارات على نحو غير متساو، وجنوح السيارة إلى اتجاه واحد أثناء القيادة.
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