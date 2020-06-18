إقبال كبير على شراء السيارات المستعملة في أوروبا

أكدت بعض التقارير الأوروبية، أن شراء سيارة مستعملة يعد حاليا أكثر جاذبية من أي وقت مضى خاصةً مع الأعداد الكثيرة في السوق الأوروبي، ومع خروج بريطانيا ببطء من الإغلاق قد يفكر البعض في تغيير سيارته أو شراء سيارة جديدة بالتأجير التمويلي.





وفي ظل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية فهناك مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والأمن الوظيفي للعديد من الأشخاص على ترك فكرة شراء السيارات الجديدة في هذه المرحلة.



