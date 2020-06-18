إقبال كبير على شراء السيارات المستعملة في أوروبا

أكدت بعض التقارير الأوروبية، أن شراء سيارة مستعملة يعد حاليا أكثر جاذبية من أي وقت مضى خاصةً مع الأعداد الكثيرة في السوق الأوروبي، ومع خروج بريطانيا ببطء من الإغلاق قد يفكر البعض في تغيير سيارته أو شراء سيارة جديدة بالتأجير التمويلي.
وفي ظل تداعيات فيروس كورونا الاقتصادية فهناك مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي والأمن الوظيفي للعديد من الأشخاص على ترك فكرة شراء السيارات الجديدة في هذه المرحلة.
وقبل عقد من الزمن، كانت الفكرة المعروفة أن السيارات المستعملة أرخص في السعر ولكنها تعد أقل في الموثوقية وأكثر في تكاليف التشغيل والسلامة وبالتالي شراء سيارة مستعملة يعد مقامرة.
كما أصبح بالإمكان الآن الحصول على سيارة مستعملة مع عدم التخلي عن السلامة أو كفاءة استهلاك الوقود للحصول على مصاريف تشغيل أقل .
ومن المؤكد أنه من الموثوق فيه أن أفضل من أي وقت مضى وحتى إذا لم يكن لديك أي ضمان متبقي للسيارة ، ولكن يمكن تمديد الضمان أو الحصول على خدمات ما بعد البيع لزيادة الأمان.