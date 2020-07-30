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حوادث

السيطرة على حريق بمخلفات على رصيف بمحطة سكك حديد الزقازيق.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:46 ص
حريق الزقازيق
حريق الزقازيق
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محمد الطحاوي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الشرقية، من السيطرة على حريق نشب بمخلفات بأحد ارصفة محطة السكك الحديدية بالزقازيق، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية أو مادية.

فيما تلقى اللواء إبراهيم، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور السكة الحديد بمحطة الزقازيق يفيد بنشوب حريق  بمخلفات بأحد أرصفة محطة السكة الحديد بالزقازيق.

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وعلي الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة علي الحريق والذي تبين نشوبه بالقرب من رصيف نمرة 5 بمحطة السكة الحديد بمدينة الزقازيق.

كما تبين من المعاينة الأولية نشوب الحريق في مخلفات برصيف محطة السكة الحديدية بالزقازيق، وتمت السيطرة عليها وجار تحرير محضر بالواقعة.

السيطرة على حريق بمخلفات على رصيف بمحطة سكك حديد الزقازيق.. صور
السيطرة على حريق بمخلفات على رصيف بمحطة سكك حديد الزقازيق.. صور
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