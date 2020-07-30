شوقي السعيد: أكره الأهلي وتعمدت إيذاء وليد سليمان في مباراة ..فيديو

قال شوقي السعيد نجم الزمالك والجونة السابق، إنه يكن كرها كبيرا لـ النادي الأهلي، معربا عن تمنيه في هزيمة المارد الأحمر بجميع مبارياته وبطولاته، مشيرا إلى أنه يحترم أصدقاءه المنتمين للفريق الأحمر.





وأضاف شوقي السعيد في تصريحات متلفزة على قناة "أون تايم سبورت 2"، أن الاحترام أمر والكره أمر آخر.









وروي موقفًا له مع محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الأول، حيث قام الأخير بشراء هدية له؛ بمناسبة عيد ميلاده في معسكر للمنتخب في بتسوانا، مؤكدا أن صلاح شخص متواضع ومحب للجميع.





أما عن حقيقة استخدام "الدبابيس" ضد اللاعبين أثناء المباريات، فنفى القيام بذلك إطلاقا، موضحا أنه في بعض الأحيان يلعب بعنف وعصبية، وأنه اُضطر إلى استخدام العنف ضد وليد سليمان نجم الأهلي في إحدى المباريات عقب سُباب الأخير له.





وتابع أنه أخبر حسام غالي نجم الأهلي السابق ومدير الكرة في الجونة بـ ما فعله وليد سليمان ولم يقم بأي رد فعل مما أجبره على استخدام العنف ضد وليد سليمان.