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أخبار العالم

نتنياهو وجانتس يتفقان على إنشاء مطبخ أمني مصغر للقرارات الحساسة

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:50 ص
نتنياهو وجانتس
نتنياهو وجانتس
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سمر صالح
اتفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش بيني جانتس، على إنشاء "مطبخ أمني مصغر" للقرارات الأمنية الحساسة، بحسب قناة "كان" العبرية.

 
وذكرت القناة العبرية، اليوم الخميس، أن نتنياهو وجانتس اتفقا على إنشاء "مطبخ أمني مصغر"، وهو جسم جديد لإتخاذ القرارات الأمنية الحساسة، بدلا من اتخاذها في الكابينت.

 
وأضافت أن الكابينت سينعقد يوم الثلاثاء القادم، للمرة الثانية منذ تشكيل الحكومة الجديدة، وسوف يصادق بهذه الجلسة على إنشاء "المطبخ الأمني المصغر".

 
وبحسب كان، ‏ فإن الشخصيات التي من المتوقع أن تشارك في هذا المطبخ الأمني المصغر، من حزب "كاحوال لافان"، هي "جانتس - أشكنازي - نيسينكورن - وفركاش هاكوهين.

 
وأشارت القناة العبرية، إلى أن عدد أفراد المطبخ الأمني المصغر سيكون 10 أعضاء فقط، بينما عدد المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية الأمنية، الكابينت، 21 عضوا.
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