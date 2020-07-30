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فن

انت اطرق بابي الحلقة الـ 4 تتصدر جوجل

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:47 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
تصدرت الحلقة الرابعة من مسلسل "انت اطرق بابي"، مؤشرات بحث "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد طرح إعلان الحلقة عبر موقع "يوتيوب".


وتدور أحداث المسلسل حول "ايدا" التي تعلق كل آمالها في الحياة بتعليمها، تواجه "سيركان بولات" الذي يقطع منحتها إلى خارج البلد ويتسبب ببقائها خريجة ثانوية فحسب.


سيركان يعرض على ايدا إرجاع منحتها لها في حال تظاهرت بخطوبتها له لمدة شهرين، في البداية ترفض ايدا عرض هذا الرجل الذي تكرهه، ولكنها تضطر للقبول عندما تتغير ظروفها.


بينما يتظاهر سيركان وايدا بأنهما مخطوبان، يدخلان في علاقة شغوفة وصعبة تنسيهما كل ما يعرفان عن الصواب.
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