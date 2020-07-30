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رياضة

الاتفاق السعودي يدعم صفوفه بصفقة دفاعية

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:11 ص
توقيع حسين حلواني
توقيع حسين حلواني لـ الاتفاق السعودي
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محمد السعيد
نجحت إدارة نادي الاتفاق السعودي، في التوقيع مع حسين حلواني الذي يلعب في مركز الظهير الأيسر، لمدة 3 مواسم.

وذكرت صحيفة الرياضية السعودية، أن نادي الاتفاق حصل على توقيع حسين حلواني لمدة 3 مواسم، في صفقة انتقال حر.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن حسين حلواني تدرج في الفئات السنية في نادي الاتحاد حتى وصل إلى الفريق الاول، كما خاض بعدها عدة تجارب متعدة مع أندية نجران والباطن والعروبة، بالإضافة إلى مساهمته مع المنتخب السعودي للناشئين في تحقيق بطولتي كأس الخليج وكاس العرب.

يذكر أن الاتحاد السعودي حدد 6 أغسطس المقبل، موعدا لاستئناف مسابقة الدوري، بعد توقف طويل بسبب فيروس كورونا.

ويحتل الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري السعودي بـ 29 نقطة.
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