مجلس الشئون الإسلامية: الله أتم النعمة والرسالة على هذه الأمة في يوم عرفة "فيديو"

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشون الإسلامية، إن فضل كافة الأيام يقال فى يوم عرفة لكثرة النعم والأفضال التي تأتي في هذا اليوم.





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن يوم عرفة هو اليوم الذي أتم فيه الله النعمة على هذه الأمة، والذي اكتملت فيه الرسالة والدعوة الإسلامية.





وأشار عبد الغني هندي إلى أن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الإسم يعود لآراء متعددة ومنها اليوم الذى تعرف فيه سيدنا آدم على حواء، أو أن الحجاج يأتون في هذا اليوم من كل حدب وصب ويتعارفون على بعضهم البعض.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.