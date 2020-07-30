وكيل شئون الحج بالسعودية: وفرنا كل ما يلزم الحاج في أماكن تواجدهم للحد من التنقلات

قال الدكتور حسين الشريف وكيل وزارة شئون الحج بالمملكة العربية السعودية إن السلطات السعودية عملت بشكل كبير على توفير كل مايلزم الحجاج في اماكن تواجدهم بالمشاعر المقدسة سواء في مكة او منى او عرفات او بالمساجد الموجودة في محيطها بهدف تقليل الحركة والتنقل بين الحجيج ومنع انتقال العدوى ان وجدت لقدر الله لدى أحد الحجاج .





وأضاف الشريف في تصريحات له منذ قليل للتليفزيون السعودي الرسمي أن إدارة شئون الحج نجحت في توفير ماء زمزم بشكل كبير جدا في أماكن تواجد الحجاج فص صعيد عرفات او بمسجد نمرة لأن الحجاج سيحتاجون للمياه بشكل كبير في هذا اليوم فتم تكثيف تواجد أعداد كبيرة من سيارات توزيع المياه في الطريق المؤدي الى صعيد عرفات أو في صعيد عرفات نفسه او داخل المسجد للحد من تنقل الحجاج.







وبدأ حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح هذا اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة التوجه إلى صعيد عرفات الطاهر " لتأدية أهم أركان الحج ، وهو "الوقوف بعرفة" مفعمين بأجواء إيمانية يغمرها الخشوع والسكينة، وتحفهم العناية الإلهية ملبين متضرعين داعين الله عز وجل أن يمن عليهم بالعفو والمغفرة والرحمة والعتق من النار ، وسط إجراءات احترازية وصحية، وتحقيق التباعد المكاني، لضمان سلامة ضيوف الرحمن والكوادر المشاركة في خدمتهم.



وذكرت وكالة واس الإخبارية في السعودية أن وزارة الحج والعمرة ، أشرفت على تصعيد ضيوف الرحمن من مشعر منى إلى مشعر عرفات بالتعاون مع الجهات المختصة ، وسط خدمات متكاملة وموارد بشرية وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – ليؤدي حجاج بيت الله الحرام حجهم بسلام آمنين.



وعملية التفويج من المهام التي تقوم بها الوزارة بطريقة مجدولة تتضمن وقت التصعيد إلى عرفات، و النفرة إلى المزدلفة، ومن ثم التوجه بعد ذلك إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة، وصولًا إلى رمي جمرات أيام التشريق الثلاثة.



وأكدت الوزارة اكتمال جاهزية استقبال الحجيج في مشعر عرفة ، وتوفير الخدمات ووسائل السلامة والمراكز الصحية كافة لضيوف الرحمن ، كما تم تزويد الحجاج بمجموعة من الأدوات والمستلزمات، التي تساعدهم على أداء نسكهم بسهولة ، ومن ذلك "الإحرام الطبي"، و"المعقمات" و"حصى الجمرات المعقمة"، و"الكمامات" و"سجادة للصلاة" و"مظلة للوقاية من ضربات الشمس".