للحفاظ على فرص المشاركة مع المنتخب...ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي

أبدى ياسر ريان نجم الأهلي الأسبق تعجبه من التصريحات التي أطلقها فاروق جعفر مدرب الزمالك السابق بشأن حصول الأندية المصرية على مجاملات تحكيمية لحصد البطولات.





وقال ياسر ريان في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "الأهلي وجد معاناة كبيرة في المباريات الأفريقية خارج الديار من إرهاق وبذل مجهود كبير لحصد الألقاب وما يقال عن الحصول على مجاملات ليس له أي أساس من الصحة".





وتحدث عن مصير نجله أحمد ياسر ريان المعار من الأهلي للجونة قائلا: "نجلي يتعامل مع نادر شوقي وكيل اللاعبين المميز، ويستطيع أن يختار له أفضل العروض، ولذلك لا أتحدث معه بشأن خطوته المقبلة".





وتابع: "أنصح نجلي بالاستمرار مع الجونة إذا لم تكن عودته للأهلي والمشاركة في المباريات معه مضمونة، أو البحث عن تجربة جديدة حتى يحافظ على فرصته في المشاركة بالمباريات مع منتخب مصر".



