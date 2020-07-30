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محافظات

إزالة 477 تعديا على أراضي الدولة والزراعة ومخالفات بناء في بني سويف

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:05 م
ازالة تعديات
ازالة تعديات
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محمد عبدالحليم
قال الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف ،أنه تمت إزالة  477 حالة تعد في الفترة "من 8 يوليو الجاري وحتى اليوم" في الموجة الــ 16لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة 

والتى تأتي ضمن سلسلة  الحملات المتتالية التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف.



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وأكد "غنيم " على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة واسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة،مشددا على أهمية استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادةوالتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية . 

كما نوه "غنيم"  عن أن أجهزة المحافظة كانت قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الأخيرة من حملات الإزالة من خلال التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية،وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية،لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد. 

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