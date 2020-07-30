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حوادث

رفض إعطاءه أموالا.. مسجل خطر يشعل النيران فى شاب معاق بالمرج

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:17 م
مسجل خطر يشعل النيران
مسجل خطر يشعل النيران فى شاب معاق
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كتب محمد صبرى
تجرد مسجل خطر من كل مشاعر الإنسانية ، وقام بسكب بنزين على شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة واشعل فيه النار ليصاب بحروق متفرقة لرفضه إعطاءه أموالا ، إلا أن العناية الالهية انقذت الشاب من الموت حرقا.

 وتمكنت قوة أمنية بالمرج من نقله إلى المستشفى ، والقى القبض على المتهم ، وأخطرت النيابة للتحقيق .

بداية اكتشاف الواقعة ، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة المرج بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، تلاحظ لهم تواجد شخص "مجهول الهوية" فى العقد الثالث من العمر وبه "جروح سطحية وحروق بالوجه والصدر واليدين" وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج وتعذر سؤاله لكونه "من ذوى الاحتياجات الخاصة" معاق ذهنيًا .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة تبين أن المجنى عليه كان صحبة (مسجل خطر "فرض سيطرة" سبق إتهامه فى 40 قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 أحكام) وأنه وراء إحداث إصابته، تم ضبطه.

 وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليه وحال تواجدهما بمحل سكنه طلب منه المُصاب مبلغ مالى إلا أنه رفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها على المجنى عليه بالضرب وقام بسكب كمية من سائل البنزين عليه وأضرم النيران به محدثًا إصابته .

تم بإرشاده ضبط زجاجة بها آثار لسائل البنزين بمسكنه والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة ،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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