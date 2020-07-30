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ديني

بث مباشر.. صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر من مسجد نمرة

الخميس 30/يوليه/2020 - 12:05 م
الحجاج يؤدون صلاة
الحجاج يؤدون صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر من مسجد نمرة
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إيمان طلعت
حرصًا من "صدى البلد" على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بثا مباشرا من أداء الحجاج لصلاتي الظهر والعصر جمع تقديم من مسجد نمرة بعرفة. 

وكان الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي، خطيب عرفة لحج هذا العام ، وذلك بعدما أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي صدور الموافقة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتكليف «المنيع» بإلقاء الخطبة.

وتوافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مسجد نمرة في مشعر عرفات اليوم لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا؛ اقتداءً بسنة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.

وأخذ ضيوف الرحمن أماكنهم مع الالتزام بالتباعد المكاني في المسجد الذي تبلغ مساحته (110) آلاف متر مربع .
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