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منوعات

عريس يدخل في نوبة بكاء بعد زفافه بساعتين بسبب والدته

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:05 م
صدى البلد
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مريم صليب
أصيب عريس بنوبة بكاء شديدة عقب انتهاء حفل زفافه بساعتين بعد أن تذكر والدته التي توفيت قبل شهرين من زفافه والتي كانت تتمنى أن تراه في ذلك اليوم.


ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن شابة بالغة من العمر 29 عاما ذكرت أن ليلة زفافها كانت الأغرب من نوعها فإنها قضت الليل في التخفيف عن زوجها الذي أصيب بانهيار فور دخولهما للمنزل.


وشعرت الفتاة بالخوف الشديد في البداية عندما وجدت زوجها يجلس في ركن مظلم في المنزل ويبكي بحرارة، فحاولت تهدئته لتفهم سبب ذلك البكاء الحار. 


وأخبرها أنه اشتاق لوالدته والتي كانت لطالما تنتظر ذلك اليوم ولكنها أصيبت بورم في المخ وأخفت تلك الحقيقة عليه حتى لا يقلق عليها وأخبرته قبل وفاتها بأيام وأوصته ألا يؤجل حفل الزفاف ويقيمه في ميعاده وأنه ظل متماسكا في الزفاف ولكن لم يتحمل وانهار في البكاء فور دخوله المنزل. 
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