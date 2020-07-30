تحذيرات مخيفة.. الموجة الثانية من كورونا تستهدف الشباب





وحسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، أن كورونا يتفشى بسرعة في بريطانيا بالرغم من إعلان الحكومة التعايش مع الوباء إلا ان حتى الحالات تتزايد بسرعة كبيرة، فقد تحولت بريطانيا أكثر الدول الاوروبية تفشيا لفيروس كورونا .





وحذر الاطباء من الموجة الثانية لكورونا واعتبر الأطباء أن عدم تناقص أعداد الضحايا لفيروس كورونا قد تكون مؤشر لظهور موجة ثانية قد تضرب العالم من جديد خاصة لعد فتح الخطوط الجوية .





جدير بالذكر أن الاطباء أشاروا إلى أن الموجة الثانية قد تكون اشرس وتفتك بالشباب وتنهي جهاز المناعة لديهم.

حذر الأطباء حول العالم من التهاون في اتباع الإجراءات الإحترازية التي تعتبر طوق النجاة من الإصابة بفيروس كورونا لأنهم أشاروا إلى أن الموجة الثانية إذا حدثت ستكون أكبر وأعنف وأسرع انتشارا.