تنشيط السياحة تناقش مع الشركات سبل زيادة حركة الوافدين من اليابان إلى مصر

ناقش المهندس أحمد يوسف رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مع ممثلي كبري الشركات السياحية المصرية العاملة بالسوق الياباني آليات زيادة حركة السياحة الوافدة من اليابان إلى مصر.





استعرض الاجتماع الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي أصدرتها الوزارة لإعادة استئناف السياحة الوافدة الى مصر؛ واشتراطات استقبال الزائرين بالفنادق والمطاعم والانشطة السياحية، بالاضافة إلى إلقاء الضوء على المتاحف والمواقع الأثرية التي تم اعادة فتحها مرة أخرى للجمهور كمرحلة أولى.





كما تم مناقشة عدد من النقاط الهامة حول استعادة الحركة السياحة الوافدة من السوق الياباني إلى مصر، خاصة وأنه سوقا من أحد اهم الأسواق التى تهتم بصورة أكبر بمنتج السياحة الثقافية والذي تتفرد به مصر. بالاضافة الى أنه تم عرض بعض المقترحات التى من شأنها الترويج للسياحة المصرية بالسوق الياباني مثل الاستعانة ببعض الأفلام والمواد الدعائية التي قامت الوزارة بإنتاجها مؤخرا مثل فيلم رحلة سائح فى مصر الذى تم اطلاقه فى إطار الحملة الدعائية Same Great Feeling و حملة Experience Egypt لإطلاقها بالسوق الياباني.





وأشار ممثلو الشركات، الي أهمية المقصد السياحى المصري بالنسبة للسائح اليابانى، موضحين أنه من المقرر أن يتم استعادة الحركة السياحية الوافدة الي مصر من اليابان في شهر اكتوبر القادم.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تنظيم اجتماعات بصفة دورية عبر تطبيق Zoom مع مجموعات اخري من أهم كبري شركات السياحة اليابانية فى إطار التواصل الدائم والتنسيق مع القطاع المهني في اليابان للعمل على استعادة الحركة السياحية الوافدة من هذا السوق الي مصر والوقوف على أخر المستجدات التي تحدث بالسوق الياباني.