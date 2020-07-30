خير يوم طلعت فيه الشمس.. أفضل الأدعية في وقفة عرفة "فيديو"

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن خير الدعاء فى يوم عرفة هو صيغة الذكر والتسبيح.





وأضاف عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية استضافته ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن ذكر الله والصلاة على النبي ثم يقال العبد دعائه المرجو من الله فى يوم عرفة .





وأشار عبد الغني هندي، إلى أن العبد يناجى ربه ويردد أذكار المولى عز وجل والصلاة على النبي من بعد صلاة العصر إلى المغرب فى يوم عرفة .





ولفت إلى أن سبب تسمية يوم عرفة بهذا الاسم يعود لآراء متعددة ومنها اليوم الذى تعرف فيه سيدنا آدم على حواء، أو أن الحجاج يأتون في هذا اليوم من كل حدب وصب ويتعارفون على بعضهم البعض.





برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.



