سلبية مسحة طبيبة التل الكبير المصابة بكورونا

قالت الدكتورة بسمة حسن، وكيل المستشفى المركزي بالتل الكبير في الإسماعيلية ، إن نتائج المسحة التي أجرتها أثبت سلبية إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها تماما من الفيروس، بعدما أصيبت أثناء عملها بتقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى كورونا المعزولين منزليًا، وذلك نظرا لمشاركتها ضمن الفريق الصحي الذي يقدم الأدوية والدعم والنصح والإرشاد للمنازل المعزولة سواء للمصابين أو المخالطين.





وكانت الطبيبة نشرت عبر صفحتها علي الفيس بوك، رسالة مؤثرة، عقب إصابتها بعنوان" إبراء الذمة"، جاء فيها: انا لله وانا اليه راجعون.. إ ن كل نفس ذائقة الموت ولا تدرى نفس باى ارض تموت ، اللي يعرفني ياريت يقرأها للنهاية، ويعمل اللي فيها بنفس راضية.. ممكن أكون في يوم من الأيام اغتبت أحد بقصد أو بدون قصد، أو أخطأت بحق أحد بقصد أو بدون أو اخذت حق مش حقي من حد، فإن " الله لا يغفر لمن إغتاب ولمن ظلم حتى يسامحه من إغتابه أو ظلمه ".





وتابعت: "أطلب ممن يقرأ رسالتي أن يتكرم ويسامحني، فقد كثر موت الفجأة، ولا أعلم متى يدركني الموت، فمن يحمل في قلبه لي خدوشًا قد أحدثتها له، فليخبرني ويسترد مظلمته أو يعتقني لوجه الله، وبالله إذا سامحتني ترددها بلسانك وتستحضر النية وتقل: اللهم اني سامحته اللهم اعفُ عنه واغفر له وارحمه".





وأضافت :"من كان لي عنده فضل فليدعو لي دعوة بظهر الغيب ومن له عندى دين فليطلبه مني اومن أهلى، انا مسامح من قلبى كل من اغتابنى ومسامح من ظلمنى او عليه دين لى ولم يسدده لوجه الله الكريم".





واختتمت الرسالة :" اللهم توفنا وأنت راضٍ عنا يا اللهمحدش عارف هيموت امتا وازاي اتمنى من اي حد حبني ودعالي في مرضي أنه لو ربنا استرد أمانته يدعيلي في قبري ومينسانيش".





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