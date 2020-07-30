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حوادث

التصريح بدفن جثة حامل توفيت صعقا بالكهرباء أثناء تنظيف شقتها بالشرقية

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:58 م
التصريح بدفن جثة
التصريح بدفن جثة ربة منزل حامل
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محمد الطحاوي

صرحت النيابة العامة بمركز الحسينية ،منذ قليل، بدفن جثمان "مني ث" 19 سنة ربة منزل بقرية بحر البقر 3 بمركز الحسينية ولتي لقيت مصرعها صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بتنظيف شقتها قبل العيد وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار،مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من مركز شرطة الحسينية بمصرع "منى ث" 19 سنة ربة منزل، مقيمة بحر البقر 3،  حامل فى شهرها الأخير، صعقا بالكهرباء أثناء قيامها بتنظيف شقتها فى العيد.

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تم التحفظ علي الجثة وجاري إخطار نيابة مركز الحسينية  وجاري تحرير محضر بالواقعة.

 

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