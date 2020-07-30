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رياضة

العيد باشتراطات احترازية صارمة فى الأندية ومراكز الشباب للوقاية من كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 01:59 م
اشرف صبحي وزير الشباب
اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة
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ريهام بكير
شددت وزارة الشباب والرياضة على كافة الأندية ومديريات الشباب والرياضة على الالتزام بالاجراءات الاحترازية والأكواد الخاصة بالأندية ومراكز الشباب لمواجهة الإقبال المتزايد من المواطنين بدايةً من اليوم بسبب عيد الأضحى المبارك والحفاظ على صحة الجميع ومواجهة فيروس كورونا. 

 وطالب الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مديرى المديريات بالتوجيه والمتابعة لكافة الهيئات الشبابية والرياضية فى كافة المحافظات للإجراءات الاحترازية المعمول بها فى الفترة الأخيرة للحفاظ على صحة الجميع، محذرًا أى متهاون أو مقصر داخل أى منشأة رياضية أو شبابية فى تنفيذ تلك الاجراءات، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة عليه خاصة أن الأمر لا يحتمل أى تقصير.  وأكد وزير الرياضة أن الاقبال فى الأعياد والإجازات الرسمية يتزايد على الأندية ومراكز الشباب لذا وجب علينا المتابعة الدقيقة والصارمة فى الاستمرار فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية داخلها من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

 وأشار الى أن كافة الهيئات الشبابية والرياضية تتبع اجراءات مشددة بدايةً من أجهزة القياس الحراري فى مدخل النادى أو الهيئات الشبابية وغيرها من أدوات التعقيم، فضلًا عن النظافة المستمرة، وعدم التكدس داخل الأماكن المغلقة سواءً المطاعم أو الأبنية الاجتماعية على أن يتواجد بهم ٥٠ ٪ من القوة الاستيعابية لهم بعد أن بدأنا ب ٢٥ ٪ وتم زيادتها الى الضعف. 
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