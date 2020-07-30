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حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج

الخميس 30/يوليه/2020 - 02:44 م
إصابة 3 اشخاص في
إصابة 3 اشخاص في انقلاب دراجة بخارية بسوهاج
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خالد رياض
أصيب اليوم شخص وابنيه في انقلاب دراجة بخارية بقرية بناويط دائرة مركز المراغة بسوهاج، تم نقل المصابين لمستشفي المراغة المركزي، اخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة يفيد حدوث تصادم بقرية بناويط، ووجود مصابين، وانتقل الي مكان الواقعة، ضباط المباحث الجنائية.


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وتبين من الفحص إصابة كل من جمال احمد محمد، 45 عاما، مصابا اشتباه كسر بالساق اليمني، محمد جمال احمد، 9 سنوات، مصابا جرح قطعي بالقدم اليسري، حجاج جمال احمد، 12 عاما مصابا بجرح قطعي بالجبهة، ويقيمون قرية بناويط

تم نقل المصابين لمستشفي المراغة المركزي، حرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.


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