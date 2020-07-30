الشباب والرياضة بالغربية الأولى على مستوى محافظات قطاع الدلتا

أعلن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي ، عن فوز مديرية الشباب والرياضة بالغربية على المركز الأول على مستوى محافظات قطاع الدلتا ، وذلك خلال احتفالية تقييم الإدارات المركزية لوزارة الشباب والرياضة ومديريات الشباب والرياضة بالمحافظات .التى نظمتها وزارة الشباب والرياضة علي مسرح الوزارة.









من جانبه كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية ويسرى الديب وكيل المديرية للشباب والدكتور عبده ابوطالب وكيل المديرية للرياضة ، وذلك بعد حصول مديرية الشباب والرياضة بالغربية على المركز الأول على مستوى محافظات قطاع الدلتا.





وجه أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية الشكر لوزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمى محافظ الغربية لدعمه المتواصل لقطاع الشباب والرياضة ومشاركته لابنائه الشباب فى العديد من المسابقات والاحتفالات الرياضية، موضحا أن هذا التكريم هو ثمار جهد مبذول من كافة العاملين بقطاع الشباب والرياضة ومديرى الإدارات المركزية والفرعية خلال الفترة الماضية.