على جمعة: خطبة الوداع جامعة لأصول القيم الإسلامية والمبادئ الإنسانية‏

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن الأمة الإسلامية تشهد منذ أيام مؤتمرا يتكرر كل عام‏،‏ يتجمع فيه المسلمون من شتى بقاع العالم على صعيد واحد‏,‏ بزي واحد‏,‏ وبنداء واحد‏,‏ متوجهين إلى رب واحد‏,‏ في مشهد عظيم يجمع بين هيبة الجلال ورحمة الجمال ابتغاء الفضل من صاحب صفات الكمال.





وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن ذلك اليوم المشهود يوم عرفة‏ الذي خطب فيه رسول الله ﷺ منذ أربعة عشر قرنا في حجة الوداع خطبة لم يعرف التاريخ مثلها‏,‏ ولم ينطق أحد بأفصح منها‏,‏ والتي تعد جامعة لأصول المبادئ والقيم الإسلامية والإنسانية‏,‏ مما جعلها بمنزلة الإعلان الأول لحقوق الإنسان‏.





وأوضح أنه في هذه الخطبة العظيمة جمع النبي ﷺ للأمة أمور دينهم ودنياهم‏,‏ وحدد أسس العلاقة بين الإنسان وربه التي قوامها قطع كل ما يربط المسلم بالجاهلية‏,‏ وكذلك وضع دستورا ينظم العلاقة بين المسلم وأخيه المسلم‏,‏ وبينه وبين غير المسلم‏,‏ بادئا خطابه إلى كل الناس وليس للمسلمين وحدهم فقال‏:‏ أسمعوا مني أبين لكم‏,‏ فأني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا‏,‏ في موقفي هذا‏,‏ وقد كانت حقا وصية مودع لم يمكث بعدها إلا ثلاثة أشهر وبعدها اختار جوار ربه‏.

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واستشهد بقول الإمام الغزالي‏:‏ إن مقصود الشرع من الخلق خمسة‏:‏ وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم‏,‏ فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة‏,‏ وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة‏..‏ وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل عليها ملة من الملل، وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق‏ (المستصفى‏),‏ وبتلك المقاصد النبيلة بدأ النبي ﷺ خطبته فقال‏:‏ إن دماءكم‏,‏ وأموالكم‏,‏ وأعراضكم‏,‏ حرام عليكم إلى أن تلقوا ربكم كحرمة‏,‏ يومكم هذا‏,‏ في شهركم هذا‏,‏ في بلدكم هذا‏.‏





أما في علاقة الإنسان بربه قال النبي ﷺ ‏:‏ إن ربا الجاهلية موضوع‏,‏ وإن أول ربا أبدا به ربا عمي العباس بن عبد المطلب‏,‏ وإن دماء الجاهلية موضوعة‏,‏ وإن أول دم عامر بن ربيعة بن الحارث‏,‏ إن مآثر الجاهلية موضوعة‏,‏ فأراد أن ينزع كل ما ترسخ في صدور الناس من عوالق الجاهلية من ربا وثأر ومآثر قبلية‏,‏ ليخلصهم من أدرانها وأوحالها‏,‏ فيكونوا عبادا مخلصين لله حنفاء‏,‏ واتخذ من نفسه قدوة حسنة حين بدأ بوضع الربا والثأر المتعلقين بأهله وعشيرته‏,‏ أي قدوة خير من القائد الذي يبدأ بتطبيق ما يدعو إليه على نفسه!





وفي تأصيل علاقة المسلمين ببعضهم حذرنا ﷺ من خطر التكفير وقتال المسلمين بعضهم بعضا‏,‏ وكأنه ينظر بعين المستقبل ويستشعر ما سيحدث لأمته من بعده من تفرق وتشرذم‏,‏ فحذر من ذلك قائلا‏:‏ فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض‏,‏ فإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده‏,‏ كتاب الله‏.‏





كذلك رسخ الرسول ﷺ مبدأ الأخوة بين المسلمين‏.‏ بقوله‏:‏ المؤمنون إخوة‏,‏ ولا يحل لامرئ مال أخيه إلا عن طيب نفس منه، وفي ذلك دعوة إلى إقامة مجتمع قوي متماسك‏:‏ فالمسلم أخو المسلم‏,‏ لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته‏,‏ ومن فرج عن مسلمٍ كربةً فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة‏,‏ ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة‏ (صحيح البخاري)‏.





وأشار النبي ﷺ إلى اللبنة الأولى للمجتمع وهي الأسرة‏,‏ وعمادها المرأة‏,‏ فأكد حقها في الحياة الكريمة في إطار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في أصل الخلق والتكاليف الشرعية والكرامة الإنسانية‏,‏ حرصا على بناء الأسرة الصالحة‏,‏ وذلك بقوله:‏ إن لنسائكم عليكم حقا‏,‏ ولكم عليهن حق‏..‏ فاتقوا الله في النساء‏,‏ واستوصوا بهن خيرا‏,‏ فالاهتمام بالمرأة والحفاظ على حقوقها وصونها مدعاة لتنشئة جيل مسلم قوي يعرف حقوقه وواجباته‏,‏ ويحمي نفسه ووطنه وعقيدته‏.‏





وعن علاقة المسلم بغيره أرسى ﷺ قيمة المساواة بين البشر جميعا دون النظر إلى عرقٍ أو نسبٍ أو مال‏,‏ حيث قال‏:‏ أيها الناس إن أباكم واحد، وإن ربكم واحد، كلكم لآدم، وآدم من تراب‏,‏ لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى‏,‏ وكما يقول أمير الشعراء‏:‏

الله فوق الخلق فيها وحده ** والناس تحت لوائها أكفاء

ومن المعاني التي تستقى من هذه الخطبة في علاقة الإنسان بأخيه الإنسان‏,‏ نداؤه بـ "أيها الناس" ففيه دلالة على أن أصل دين الله واحد من لدن آدم إلى قيام الساعة‏,‏ ولذا لم يوجه خطابه إلى المسلمين بل إلى الناس عامة‏,‏ كما ورد في قوله تعالى‏: {وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} فالآية في سياق بيان وجوب الحج للمسلمين‏,‏ ولكنها خاطبتهم بـ "الناس" لتبين أن الحج مشروع منذ بناء الكعبة، وهو وعد الله تعالى لسيدنا إبراهيم عليه السلام‏.‏



