AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نائب محافظ الفيوم: الشواطئ مغلقة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والعمل متواصل في إزالة التعديات.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:06 م
صدى البلد
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن هناك توجيهات لرؤساء المدن ومديري المديريات بالتواجد الميداني على مدار الساعة، وهناك غرفة عمليات مع تشكيل لجنة من التموين والطب البيطري وحماية المستهلك ومديرية الصحة وإدارة البيئة للمرور على جميع المنافذ والتأكد من سلامة اللحوم.


وأضاف نائب محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه اللجنة تعمل منذ 3 أيام، وتم تحرير عدد من المحاضر للحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي أو التي تم ذبحها خارج المجازر.


وأوضح أن هناك تشديدا على المرور على جميع المنشآت السياحية في المحافظة، منوهًا إلى أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة نسب الإشغال ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع استمرار إغلاق الشواطئ بالمحافظة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.


وأكد أن هناك تشديدا من محافظ الفيوم للتصدي لأي مخالفة تحدث استغلالًا لفترة الإجازة، منوهًا إلى أن حملة إزالة التعديات نجحت في تنفيذ 250 حالة إزالة مع استرداد أكثر من 1000 فدان، واليوم هناك حملة لإزالة التعديات رغم أن اليوم إجازة، وتم إحالة أكثر من 700 فرد للنيابة العسكرية، وهناك بعض الإزالات تتم في المهد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الفيوم: تحويل المتعدين على أراضى الدولة للنيابة العسكرية والتحفظ على المقاول..فيديو

محافظ القليوبية يقود حملة مكبرة لازالة التعديات علي الأرض الزراعية بقليوب

إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة في كفر الشيخ .. فيديو

قبل بيعها للجمهور.. ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بزفتى.. صور

تحذير من ذبح الأضحية في المنازل حفاظاً على البيئة من التلوث

محافظ الشرقية: غرامة 5 آلاف جنيه للذبح خارج المجازر.. فيديو

ترشيحاتنا

حقيقة صرف سلع غذائية بقيمة 200 جنيه من منافذ التموين

شاهد.. مواصفات سيارة سكودا كاميك skoda kamiq قبل طرحها في مصر

تراجع أسعار الذهب بـ مصر في هذا التوقيت.. تفاصيل

رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة

دعاء يوم عرفة مستجاب للرزق وقضاء الحاجات وغفران الذنوب

شيشة في الصحراء وسلفي.. توقف الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار شيفرولية chevrolet في مصر بتحديث اليوم .. صور

بـ إطلالة كاجوال .. ساندي تهنئ متابعيها بـ عيد الأضحى المبارك

هل تناول اللحوم يسبب السرطان؟ .. دراسة تجيب