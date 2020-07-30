نائب محافظ الفيوم: الشواطئ مغلقة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء والعمل متواصل في إزالة التعديات.. فيديو

قال الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، إن هناك توجيهات لرؤساء المدن ومديري المديريات بالتواجد الميداني على مدار الساعة، وهناك غرفة عمليات مع تشكيل لجنة من التموين والطب البيطري وحماية المستهلك ومديرية الصحة وإدارة البيئة للمرور على جميع المنافذ والتأكد من سلامة اللحوم.









وأضاف نائب محافظ الفيوم، في مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هذه اللجنة تعمل منذ 3 أيام، وتم تحرير عدد من المحاضر للحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي أو التي تم ذبحها خارج المجازر.









وأوضح أن هناك تشديدا على المرور على جميع المنشآت السياحية في المحافظة، منوهًا إلى أن هناك لجنة مشكلة لمتابعة نسب الإشغال ومدي الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مع استمرار إغلاق الشواطئ بالمحافظة تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.









وأكد أن هناك تشديدا من محافظ الفيوم للتصدي لأي مخالفة تحدث استغلالًا لفترة الإجازة، منوهًا إلى أن حملة إزالة التعديات نجحت في تنفيذ 250 حالة إزالة مع استرداد أكثر من 1000 فدان، واليوم هناك حملة لإزالة التعديات رغم أن اليوم إجازة، وتم إحالة أكثر من 700 فرد للنيابة العسكرية، وهناك بعض الإزالات تتم في المهد.



