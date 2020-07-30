AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحجاج يؤدون صلاة الظهر والعصر جمعا في عرفات.. صور

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:07 م
الحجاج يؤدون صلاة
الحجاج يؤدون صلاة الظهر والعصر جمعا في عرفات
Advertisements
سمر صالح
توافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر على مسجد نمرة في مشعر عرفات، اليوم الخميس، لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع لخطبة عرفة.


وأقام ضيوف الرحمن الصلاة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.


وأخذ ضيوف الرحمن أماكنهم مع الالتزام بالتباعد المكاني في المسجد الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع.


وألقى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله المنيع، خطبة عرفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اكتمال وصول حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر مِنى لقضاء يوم التروية

خطيب عرفة: تقوى الله تتمثل في الإقدام على الطاعات والإحجام عن المعاصي

بث مباشر.. صلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصر من مسجد نمرة

خطيب عرفة: الصبر على الأقدار المؤلمة من صفات أهل التقوى.. والشدائد مهما عظمت لا تدوم ورحمة الله أوسع وفرجه أقرب.. والإسلام حرم تأجيج الصراعات وتغذية الإرهاب وأمر بالعدل والصلح ودرء المفاسد

ننشر نص خطبة عرفة.. و«المنيع» يطالب الحجاج بعدم الصيام لهذا السبب

ترشيحاتنا

ننشر نص خطبة عرفة.. و«المنيع» يطالب الحجاج بعدم الصيام لهذا السبب

للمواطنين والمقيمين.. الكويت تسمح بالسفر منها وإليها وتستثني 7 دول

رسالة النيل وبساطة الهضبة.. ملاحظات على كليب أغنية يا بلدنا يا حلوة لـ عمرو دياب

ليلة سقوط الإخوان.. انتهاء التصويت على سحب الثقة من الغنوشي في برلمان تونس

إزالة 6437 مخالفة بناء و 2721 مخالفة تعد على الأراضي خلال يوليو

شيشة في الصحراء وسلفي.. توقف الحركة المرورية على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا..صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قائمة أسعار شيفرولية chevrolet في مصر بتحديث اليوم .. صور

بـ إطلالة كاجوال .. ساندي تهنئ متابعيها بـ عيد الأضحى المبارك

هل تناول اللحوم يسبب السرطان؟ .. دراسة تجيب