الحجاج يؤدون صلاة الظهر والعصر جمعا في عرفات.. صور

توافد حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر على مسجد نمرة في مشعر عرفات، اليوم الخميس، لأداء صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، والاستماع لخطبة عرفة.





وأقام ضيوف الرحمن الصلاة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين.





وأخذ ضيوف الرحمن أماكنهم مع الالتزام بالتباعد المكاني في المسجد الذي تبلغ مساحته 110 آلاف متر مربع.





وألقى عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ عبد الله المنيع، خطبة عرفة.