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أخبار البلد

مصر للطیران تحصل على شهادة الأیزو في نظام الجودة وسلامة الغذاء

الخميس 30/يوليه/2020 - 03:49 م
مصر للطيران للخدمات
مصر للطيران للخدمات الجوية
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نورهان خفاجي
أعلنت شركة "مصر للطیران للخدمات الجویة" عن حصولها على شهادة الأیزو الدولیة ISO 22000:2018،  وذلك بعد اجتياز التفتیش السنوى الذى أجراه وفد متخصص من شركةTÜV Austria إحدى الشركات العالمية المانحة لشهادة الأیزو.

وصرح المهندس هشام عبد الحفیظ رئیس مجلس إدارة شركة مصر للطیران للخدمات الجویة، أن مثل هذه الاعتمادات الدولیة تساعد عند إجراء اتفاقیات وبروتوكولات تعاون مع الشركات والمنظمات العالمیة الكبرى لاشتراطها الحصول على ھذه الشهادات، مؤكدًا أن الشركة قد مُنحت ھذا العام  شھادتى الأيزو 2015-9001 فى نظام الجودة، والأیزو 22000:2018 فى سلامة الغذاء  بعد الانتهاء من إجراءات التفتیش السنوى الخاصة بمراجعة أنظمة الشركة الإداریة، وكیفیة تشغیلھا وفقًا للمعایير المنصوص علیها للحصول علي أحدث إصدارات جودة وسلامة الغذاء.
كما أن تطبیق نظام إداره الجوده طبقًا للمواصفة الدولیةISO22000:2018 سیُسهم في تطویر الأداء بما یضمن الحصول علي أقصي درجة من مستویات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها الشركة.

من ناحیة أخرى أشاد وفد شركة TÜV Austria بالتزام الشركة بتطبیق كافة المعاییر الدولیة المعمول بها، والتي یجب توافرھا فیما یتعلق بالجودة و سلامة الغذاء من أجل الحصول على الأیزو، كما أعرب الوفد عن امتنانه بتعاون العاملین بالشركة طوال فترة التفتیش.
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