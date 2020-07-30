AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نوال الزغبي عن أحوال لبنان: يأتي العيد في جو من الفقر والعوز والمرض

الخميس 30/يوليه/2020 - 04:45 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

حرصت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، ولم تنس أيضا أن تعلق على الأحداث في لبنان.



وكتبت نوال عبر حسابها على تويتر:"كل أضحى وأنتم بخير.. يأتي العيد هذا العام في جوّ من الفقر والعوز والمرض.. فلعلّ اللبنانيين يقدمون كل من أوصل هذا البلد الى هنا أضحية في العيد ليعود هذا البلد إلى سابق عهده منارة للشرق.. عيد_الأضحى".



وهذه ليست المرة الأولى التى تعلق فيها نوال على أحداث لبنان فكانت قد علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تصاعد الأحداث يوما بعد يوم 



وغردت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏لبنان دخل دوامة الموت .... وما زلتم تشاهدون وتتشاورون دون فائدة ‎#الويل_لكم ‎#لبنان_يحتضر". 



حذرت منظمة  " أنقذوا الأطفال " من تعرض أكثر من 500 ألف طفل من سكان العاصمة اللبنانية " بيروت " لخطر الجوع نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.




منظمة دولية تدق ناقوس الخطر..أطفال لبنان على حافة الهلاك



وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم إن نحو 910 آلاف شخص من بينهم 564 طفلا لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم الرئيسية.



وأوضحت المنظمة علي لسان مديرها ببيروت " جاد صقر" أن الأزمة تضرب كل من هو علي الأراضي اللبنانية دون تفرقة ، متوقعا أنه وبحلول نهاية العام الجاري سيشهد العالم أطفال يموتون جوعا علي حد تعبيره.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نوال الزغبي تهنئ شقيقها بعيد ميلاده: عيد ميلاد سعيد يا سندي

بالأصفر الجريء .. نوال الزغبي تشعل السوشيال في ليلة العيد

بحبك بإحساس كل الناس .. نوال الزغبي تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

في عيد ميلاد راغب علامة .. تعرف على عمره الحقيقي وعدد زيجاته

في عيد ميلادها الـ 49.. انفصال نوال الزغبي عن زوجها إيلي ديب أزمة في حياتها

بأفضل التهاني.. نوال الزغبى تحتفل بعيد ميلادها مع بنات شقيقها.. شاهد

ترشيحاتنا

مفاجأة بشأن اتفاق الحدود البحرية.. مسئولون بحكومة السراج يفضحون نهب تركيا لثروات ليبيا وشرق المتوسط

صحته جيدة.. تطورات الحالة الصحية لأمير الكويت

احذر الإفراط في اللحم ..10 نصائح لمرضى النقرس في العيد

صلاة الضحى.. حكمها وعدد ركعاتها وآخر وقت لها

بعد فشل محاولة سحب الثقة.. عبير موسى: الغنوشى غير مرغوب فيه وسنواصل الطريق لإسقاط الإخوان .. فيديو

طقس أول يوم العيد.. حار رطب على القاهرة يصاحبه أمطار خفيفة ورياح محملة بالأتربة والعظمى 46 درجة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

قائمة أسعار أوبل opel من الوكيل بتحديث اليوم .. صور