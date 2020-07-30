نوال الزغبي عن أحوال لبنان: يأتي العيد في جو من الفقر والعوز والمرض

حرصت النجمة الذهبية الفنانة نوال الزغبي على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الأضحى، ولم تنس أيضا أن تعلق على الأحداث في لبنان.





وكتبت نوال عبر حسابها على تويتر:"كل أضحى وأنتم بخير.. يأتي العيد هذا العام في جوّ من الفقر والعوز والمرض.. فلعلّ اللبنانيين يقدمون كل من أوصل هذا البلد الى هنا أضحية في العيد ليعود هذا البلد إلى سابق عهده منارة للشرق.. عيد_الأضحى".





وهذه ليست المرة الأولى التى تعلق فيها نوال على أحداث لبنان فكانت قد علقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على تصاعد الأحداث يوما بعد يوم





وغردت نوال الزغبي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلة "‏لبنان دخل دوامة الموت .... وما زلتم تشاهدون وتتشاورون دون فائدة ‎#الويل_لكم ‎#لبنان_يحتضر".

حذرت منظمة " أنقذوا الأطفال " من تعرض أكثر من 500 ألف طفل من سكان العاصمة اللبنانية " بيروت " لخطر الجوع نتيجة للأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد.





منظمة دولية تدق ناقوس الخطر..أطفال لبنان على حافة الهلاك





وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم إن نحو 910 آلاف شخص من بينهم 564 طفلا لا يملكون المال الكافي لشراء احتياجاتهم الرئيسية.





وأوضحت المنظمة علي لسان مديرها ببيروت " جاد صقر" أن الأزمة تضرب كل من هو علي الأراضي اللبنانية دون تفرقة ، متوقعا أنه وبحلول نهاية العام الجاري سيشهد العالم أطفال يموتون جوعا علي حد تعبيره.