بباقات الزهور.. سيارة البلوجر الكويتية فاطمة المؤمن

ساهمت التكنولوجيا في انتشار العديد من البلوجر واليوتيوبر، الذين ذاع صيتهم وانتشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وعلى رأس تلك القائمة فاطمة المؤمن التي أحدثت ضجة واسعة على السوشيال ميديا بسبب صورها الجريئة.





فاطمة المؤمن بلوجر كويتية الجنسية، ويبلغ عدد متابعيها على الانستجرام قرابة المليون وربع، وتمتلك سيارة من فئة الدفع الرباعي من شركة مرسيدس لون أسود ومن الداخل يتميز الجلد باللونين الأسود والأبيض.





يذكر أن المؤمن ظهرت بجوار سيارتها في عيد الحب الماشي وحملت باقات الزهور والبالونات وتجولت في الشوارع، وطلبت من سائقي السيارات أن يطلقون أصوات "الكلاكس" ليحتفلوا معها بهذه المناسبة المميزة، وبالفعل لاقت تجاوبًا كبيرًا من السائقين.



