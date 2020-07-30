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سيارات

بباقات الزهور.. سيارة البلوجر الكويتية فاطمة المؤمن

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:01 م
بباقات الزقور ..سيارة
بباقات الزقور ..سيارة البلوجر الكويتية فاطمة المؤمن
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منة الله عبد الحميد
ساهمت التكنولوجيا في انتشار العديد من البلوجر واليوتيوبر، الذين ذاع صيتهم وانتشروا عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، وعلى رأس تلك القائمة فاطمة المؤمن التي أحدثت ضجة واسعة على السوشيال ميديا بسبب صورها الجريئة. 

فاطمة المؤمن بلوجر كويتية الجنسية، ويبلغ عدد متابعيها على الانستجرام  قرابة المليون وربع، وتمتلك سيارة من فئة الدفع الرباعي من شركة مرسيدس لون أسود ومن الداخل يتميز الجلد باللونين الأسود والأبيض. 

يذكر أن المؤمن ظهرت بجوار سيارتها في عيد الحب الماشي وحملت باقات الزهور والبالونات وتجولت في الشوارع، وطلبت من سائقي السيارات أن يطلقون أصوات "الكلاكس" ليحتفلوا معها بهذه المناسبة المميزة، وبالفعل لاقت تجاوبًا كبيرًا من السائقين.

كما نشرت فاطمة المؤمن أيضًا عبر حسابها على "انستجرام" صورة ظهرت فيها بفستان أحمر يصل طوله حتى الركبتين وهي تمسك باقات الزهور والبالونات التي خزنتها بداخل سيارتها، وعلقت على الصورة بقولها: "انشروا الحب.. هذا العام أصبت قليلًا بالجنون تمامًا كما العام الماضي عندما تجولت حول المدينة وقدمت باقات الزهور والهدايا.  ولكن شعرت بسعادة كبيرة وأنا أرى الجميع متحمسين وأشارك في إسعادهم في عيد الحب.. والآن أتوجه لموقع آخر".
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