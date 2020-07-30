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سيارات

لماذا الأشياء التي تراها في مرايا السيارة أقرب مما تبدو عليه في الحقيقة

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:33 م
لماذا ترى الأشياء
لماذا ترى الأشياء أبعد مما هي عليه بالحقيقة في مرآة السيارة
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اشرف عطية
الأشياء التي تراها في المرآة أقرب مما تبدو عليه .. كثيرا ما نجد هذه العبارة علي مرايا السيارة وهي أحد التنبيهات الشهيرة الموجودة علي مرايا السيارات وبالتأكيد نتساءل عن السبب من وراء هذا التنبيه، ولماذا لا تتمكن مرآة الراكب الجانبية إظهار الأشياء بدقّة كما هي في الحقيقة ففي هذا السياق نطرح عليكم هذا الموضوع.


أجاب الخبراء عن هذا التساؤل قائلين، إنه يرجع ببساطة إلى اعتبارات الأمان والسلامة أثناء القيادة، حيث أن رؤيتنا للأشياء المحيطة تعتمد على كيفية انعكاس الضوء عليها، وأن انعكاس مسار الضوء على الأشياء يتأثر بعدد من العناصر، منها بنية وشكل ولون هذا الشيء، سواء كان سيارة أو دراجة مثلًا.

ومن الأسباب الرئيسية لاختلاف بعد الأشياء في المرآة هو شكل المرآة نفسه، وكمثال على ذلك، فإنه في أمريكا تكون المرايا الجانبية للركاب محدبة الشكل “منحنية قليلًا للخارج”، في حين أن المرايا الجانبية للسائق مسطّحة.

وأضاف الخبراء، أن خواص الشيء الذي نراه قد لا تكون مُطابقة لخواصه الأصلية كما هو على أرض الواقع، في حال ما كانت الصور التي نراها مُنعكسة عن سطوح وسيطة مثل المرآة، وأن ذلك يتعلق بطبيعة السطح الوسيط الذي عكس الصورة.


في حين أن المرآة جهة السائق تعطي صورة أكثر دقة لما وراء السيارة مع مجال رؤية أكثر ضيقًا، حيث ينعكس الضوء في نفس الاتجاه الذي يصل فيه المرآة، ولا تُشوّه انعكاس الأجسام، وعندما تجتمع الانعكاسات الناتجة عن كلا المرأتين على طرفي السيارة في مجال رؤية السائق، فإن السائق سيتمكّن من رؤية مساحات أوسع على طرف الراكب، مع إبقاء نظره على الطريق الأساسي.

هذا الأمر يساعد على تقليل النقاط العمياء للسائق على ذلك الجانب من السيارة، ما يُعطي مجال رؤية أكثر اتساعًا، لكنه يسبب تشوه في الصورة المنعكسة ويجعل السيارات تظهر بعيدة.
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