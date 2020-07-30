لماذا الأشياء التي تراها في مرايا السيارة أقرب مما تبدو عليه في الحقيقة





ومن الأسباب الرئيسية لاختلاف بعد الأشياء في المرآة هو شكل المرآة نفسه، وكمثال على ذلك، فإنه في أمريكا تكون المرايا الجانبية للركاب محدبة الشكل “منحنية قليلًا للخارج”، في حين أن المرايا الجانبية للسائق مسطّحة.





في حين أن المرآة جهة السائق تعطي صورة أكثر دقة لما وراء السيارة مع مجال رؤية أكثر ضيقًا، حيث ينعكس الضوء في نفس الاتجاه الذي يصل فيه المرآة، ولا تُشوّه انعكاس الأجسام، وعندما تجتمع الانعكاسات الناتجة عن كلا المرأتين على طرفي السيارة في مجال رؤية السائق، فإن السائق سيتمكّن من رؤية مساحات أوسع على طرف الراكب، مع إبقاء نظره على الطريق الأساسي.





هذا الأمر يساعد على تقليل النقاط العمياء للسائق على ذلك الجانب من السيارة، ما يُعطي مجال رؤية أكثر اتساعًا، لكنه يسبب تشوه في الصورة المنعكسة ويجعل السيارات تظهر بعيدة.