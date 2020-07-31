تصميم تخيلى يحول شيفروليه كمارو إلى واجون ..صور

ظهر مؤخرا تصميم تخيلى جديد يقوم بتحويل شيفروليه كمارو إلى واجون بتصميم مبني على أودي RS4 أفانت

وقد تم إنشاء هذا التصميم عن طريق دمج الواجهة الأمامية لسيارة شيفروليه كمارو مع هيكل أودي RS4 Avant.

ويقول صاحب التصميم ان ما دفعه لهذا الدمج هو تحول المزيد والمزيد من العملاء إلى سيارات الدفع الرباعي، و شهدنا معظم الطرازات التي تنتمي إلى فئة السيدان تختفي من السوق الأمريكي، بما فيها سيارات العضلات الرياضية، لكن شركة شيفروليه قد يكون أمامها خيار غير تقليدي للحفاظ على سيارتها الرياضية كمارو.

واوح صاحب التصميم ان هذه السيارة التخيلية لو تحولت إلى حقيقة فستنافس العديد من سيارات الواجن الرياضية، لا سيما إذا حصلت على محرك الـ V8 سعة 6.2 لتر الموجود في طراز كمارو ZL1، والذي يولد قوة فائقة تبلغ 650 حصان.

والجدير بالذكر ان عدد من التقارير قد ذكرت أن جنرال موتورز تخطط لتحويل أن المصنع المسؤول عن إنتاج سيارات كاديلاك وشيفروليه إلى إنتاج سيارات كهربائية فقط، وهذا يطرح تساؤلات عديدة عن مستقبل كمارو كسيارة رياضية تعمل على الوقود، حيث لا نستبعد تحولها في السنوات المقبلة إلى سيارة كهربائية بالكامل، أو على الأقل ستتوفر نسخة كهربائية إلى جانب الموديلات التي تعمل على الوقود.

ولكن هناك أمل كبير بأن الجيل السابع من كامارو سيستمر بالتوفر مع محركات V8 و V6، سواءً قررت الشركة إنتاج نسخة صديقة للبيئة أو لا.