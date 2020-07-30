المقاولون العرب يحصل على موافقة لتعديل ملعب مباراة طلائع الجيش الودية

وقال محمد عادل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" حصلنا على الموافقة من الجيش على نقل المباراة إلى جهاز الرياضة، مما يحقق الراحة لكلا الفريقين ويخرجان بالنتائج الإيجابية من المباراة الودية .

قام عماد النحاس المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بمنح لاعبيه إجازة سلبية من أداء التدريبات الجماعية للفريق لمدة 48 ساعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يعود الفريق إلي أداء التدريبات الجماعية مرة أخري بدءا من يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب عثمان أحمد عثمان، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري العام.



