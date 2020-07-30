AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ج

المقاولون العرب يحصل على موافقة لتعديل ملعب مباراة طلائع الجيش الودية

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:57 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
طلب محمد عادل المشرف العام على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب من إدارة نادي طلائع الجيش نقل المباراة التى ستقام بينهما يوم الثلاثاء المقبل لاستاد جهاز الرياضة العسكري بدلا من عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ، وذلك فى إطار استعدادات الفريقين  لعودة مباريات الدوري المصري من جديد.


وقال محمد عادل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد :" حصلنا على الموافقة من الجيش على نقل المباراة إلى جهاز الرياضة، مما يحقق الراحة لكلا الفريقين ويخرجان بالنتائج الإيجابية من المباراة الودية .

قام عماد النحاس المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بمنح لاعبيه إجازة سلبية من أداء التدريبات الجماعية للفريق لمدة 48 ساعة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، على أن يعود الفريق إلي أداء التدريبات الجماعية مرة أخري بدءا من يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرًا على ملعب عثمان أحمد عثمان، استعدادا لعودة منافسات بطولة الدوري العام.


ومن المنتظر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بمنافسه سموحة في أولى مباريات الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المقاولون يجري المسحة الثالثة بالجبل الأخضر .. صور

المقاولون العرب يعقم النادي والملعب قبل ودية أسوان .. صور

المقاولون العرب يواصل استعداداته لعودة الدوري

استعدادا للدوري.. المقاولون العرب يستضيف أسوان اليوم

أسوان يتعادل إيجابيا مع المقاولون 1-1 في رابع الوديات

أخبار الرياضة.. فوز الأهلي والزمالك وديا .. خناقة وقطع سروال يتسببان في إنهاء مباراة سموحة والاتحاد.. أغنى 10 لاعبين بالدوري

ترشيحاتنا

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

تحرش بفصل كامل ابتدائى.. الإدارية العليا تفصل مدرس بمنشأة القناطر فى الجيزة

دعاء يوم عرفة مستجاب للرزق وقضاء الحاجات وغفران الذنوب

بكل جحود.. شاب يذبح والدته أثناء نومها

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

بـ جمبسوت تايجر شورت.. جوهرة تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

AdvertisementS

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

بـ 164 ألف يورو| محمد صلاح يمتلك ثاني أغلى ساعة بين لاعبي ليفربول.. تفاصيل

بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

وديات الزمالك تحسم رحيل رباعي الهجوم في الفترة المقبلة.. تعرف عليهم

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

استدعاء 5 لاعبين من الأهلي لقائمة منتخب الشباب

إنتر ميلان يصر على ضم ميسي مقابل 260 مليون يورو

ديربي الرياض.. الهلال يسعى لتعزيز الصدارة والنصر يبحث عن ريمونتادا

عودة الدوري| مهمة صعبة لـ الزمالك لاسترجاع مركز الوصافة وضمان المشاركة الإفريقية

السعودية تتراجع عن شراء نيوكاسل يونايتد

يزاحم الأهلي وأودينيزي .. تفاصيل عرض أولمبياكوس لـ رمضان صبحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى

متاكلوش منها كتير .. 6 أضرار عند تناول الفتة

الشاي والقهوة الخضراء.. أيهما أفضل للتخسيس