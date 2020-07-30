AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:21 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
فتحت النيابة السويسرية العامة تحقيقًا مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، وذلك على خلفية اجتماع غير قانوني مع المدعي العام السابق مايكل لوبر للتغطية على قضية فساد.

ووجد المدعي العام الحالي شتيفان كلير مؤشرات حول سلوك إجرامي تم في هذا الاجتماع بين المدعي العام السابق ورئيس الفيفا إنفانتينو، وبحسب البيان الذي نشرته الهيئة المشرفة على المدعيين الفيدراليين السويسريين، فإنه سوف يتم التحقيق مع كلاهما.

وبحسب ما أكدته وسائل الإعلام حول العالم، فإن الرئيس إنفانتينو متورط بالتغطية على قضايا فساد مرتبطة بالفيفا فيما يخص حصول روسيا وقطر على حق استضافة نهائيات كأس العالم 2018 و2022 على الترتيب.

وكان إنفانتينو قد أجرى اجتماعًا غير قانوني عام 2017 مع مايكل لوبر المدعي العام السابق والذي تقدم باستقالته لاحقًا، وتعتقد النيابة العامة في سويسرا أن هناك مخالفة جنائية تمت في هذا الاجتماع على خلفية تحقيقاتها السابقة بقضايا كأس العالم في النسختين الماضية والقادمة.

يذكر أن إنفانتينو استلم رئاسة الفيفا عام 2016 بعد تورط الرئيس السابق جوزيف بلاتر بقضايا فساد والتي تم محاكمته عليها وإجباره على التنحي عن منصبه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بلاتر: سحب تنظيم كأس العالم من قطر ممكن.. وترشيح 4 دول لاستضافته

المدعي العام يخطر بلاتر بتحقيق جديد حول قضية قرض ترينيداد وتوباجو

فضيحة جديدة لمونديال قطر والفيفا.. وتفاصيل استقالة مدعي عام سويسرا

اجتماعات سرية| سويسرا تفتح تحقيقا مع رئيس الفيفا والمدعي العام

ترشيحاتنا

ديمي مور تتحدث عن علاقتها بالرجال في حياتها.. ماذا قالت

خير الدعاء دعاء يوم عرفة .. 5 أخطاء تفعلها تجعل دعواتك غير مستجابة

صحيفة المنتخب المغربية: الكاف حدد مواعيد نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

دعاء مستحب يوم عرفة بصوت الشيخ أنور الشحات.. فيديو

بالحجاب.. إلهام شاهين تهنئ متابعيها بعيد الأضحى

أمطار الهضبة الإثيوبية.. السودان يضع خطة طوارئ لمواجهة ارتفاع مناسيب النيل الأزرق

AdvertisementS

الأهلي يتقدم للنائب العام بالبلاغ رقم «13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك

أستون فيلا يوجه ضاربة صادمة لـ تريزيجيه عل الموقع الرسمي

بـ 164 ألف يورو| محمد صلاح يمتلك ثاني أغلى ساعة بين لاعبي ليفربول.. تفاصيل

بعد التأكد من نية الزمالك.. صالح جمعة في الأهلي "يا مولانا كما خلقتني"

بعد انتصار فيريرا.. اتحاد الكرة يوضح حقيقة إيقاف قيد الزمالك

بعد فضيحة قطر.. قضية فساد جديدة تطال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم

كارتيرون يستقر على منح ثلاثي الزمالك فرصة في الدوري

وديات الزمالك تحسم رحيل رباعي الهجوم في الفترة المقبلة.. تعرف عليهم

الفوضى تجتاح برشلونة.. صفحات مشبوهة واستقالات وسرقة خزينة النادي وانفجار ميسي

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف قيد الزمالك.. ياسر ريان ينصح نجله بعدم العودة للأهلي.. تفاصيل عرض أولمبياكوس لضم رمضان صبحي

بيرلو مدربا لـ يوفينتوس رسميًا

صحيفة المنتخب المغربية: الكاف حدد مواعيد نصف نهائي الكونفدرالية الإفريقية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحرمش نفسك .. 5 فوائد من تناول اللحوم في العيد

من البساطة إلى الجرأة.. إطلالات دنيا بطمة من ظهورها الأول وحتى الشهرة

بإطلالة كلاسيكية .. انجي وجدان تعيّد على جمهورها في عيد الأضحى