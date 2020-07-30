كورونا ينتشر بسرعة في إثيوبيا.. 805 إصابات جديدة في 24 ساعة

أعلنت السلطات الحكومية الإثيوبية، اليوم الخميس، تسجيل 805 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.













وأشارت وزارة الصحة الإثيوبية إلى أن الإصابات الجديدة جاءت بعد إجراء 9786 اختبارا لفيروس كورونا.













وترفع الإصابات الجديدة تعداد الحالات المكتشفة للإصابة بفيروس كورونا في إثيوبيا إلى 16615 إصابة.













ويقبع 134 حالة إصابة بفيروس كورونا في الرعاية المركزة، فيما تعافى 78 شخصا من الإصابة، وبلغ إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا 263 شخصا.









يأتي ذلك في ظل تحذيرات من الصحة العالمية من التفشي السريع لفيروس كورونا في البلدان الأفريقية التي تعاني فقرا في الخدمات الطبية والرعاية الصحية.









وتشير تقارير إثيوبية إلى أن العاصمة أديس أبابا، من أكثر المدن التي تعاني من انتشار واسع لفيروس كورونا في البلاد.