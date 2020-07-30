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أخبار العالم

نانسي بيلوسي تعلق على رغبة ترامب في تأجيل الانتخابات الرئاسية

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
نشرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، اليوم الخميس، تغريدة علقت فيها على ما اقترحه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن تأجيل الانتحابات الرئاسية لكي يتم إجراؤها على نحو مناسب وآمن وموثوق به.

وقالت بيلوسي في تغريدتها إن تأجيل الانتخابات الرئيسية يقرره الكونجرس وكتبت: "تنص المادة الثانية، القسم 1 من الدستور على أنه  يمكن للكونجرس تحديد وقت اختيار الناخبين، واليوم الذي يدلون فيه بأصواتهم، على أن يكون نفس اليوم في جميع أرجاء الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قد أعلن معارضته بشدة لإجراء الانتخابات الرئاسية عبر التصويت بالبريد بسبب تفشي فيروس كورونا، مرجحا أن يتم تأجيل الانتخابات الرئاسية في ظل انتشار فيروس كورونا، خوفا من حدوث تزوير وتحايل في الانتخابات.

وكتب الرئيس الأمريكي سلسلة تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" حذر فيها من أن التصويت عبر البريد يبدو حتى في مرحلة الاختبارات "كارثة مأساوية"، وقال ترامب: "الديمقراطيون يتحدثون عن تأثير أجنبي على التصويت، لكنهم يعرفون أن التصويت عبر البريد يمثل طريقة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي، وحتى علاوة على ذلك، ليس هناك أي إحصاء دقيق!".

وتابع ترامب قائلا: "التصويت العام عبر البريد (وليس التصويت غيابيا الذي يمثل أمرا جيدا) في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة والأكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".

واقترح ترامب تأجيل الانتخابات قائلا: "إرجاء الانتخابات ما لم يكن بإمكان الناس التصويت بشكل مناسب وآمن وموثوق به".
يأتي ذلك على الرغم من نفي ترامب وجود أي نية لديه لتأجيل الانتخابات، ووصف ترامب في ابريل الماضي، الموعد المقرر لإجراء الانتخابات "3 نوفمبر" بأنه موعد جيد.

وحذر  منافس ترامب في الانتخابات القادمة، الديمقراطي جو بايدن، من أن ترامب سيحاول إرجاء موعد الانتخابات في محاولة للاحتفاظ بمقاليد الحكم.

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