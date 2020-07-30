تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره في عيد الأضحى

حرص الفنان تامر حسني علي توجيه رسالة لجمهوره في عيد الأضحى المبارك.





وكتب تامر حسني عبر فيس بوك :"في وقفة عرفات ، في هذا اليوم المبارك العظيم احب ادعيلكم كلكم اللي متابعني واللي مش متابعني، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصل، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق احلامك كلها ويرزقك ربنا من اجمل ابواب رزقه الواسع واللي بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه واللي نفسه في شغل معين ربنا يبعتهوله واللي نفسه يكبر في شغله ربنا يعلي مراتبه ويكبر واللي نفسه ينجح في الدراسه ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفي كل مريض اللهم آمين.



