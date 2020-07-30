AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تامر حسني يوجه رسالة لجمهوره في عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
حرص الفنان تامر حسني علي توجيه رسالة لجمهوره في عيد الأضحى المبارك.

وكتب تامر حسني عبر فيس بوك :"في وقفة عرفات ، في هذا اليوم المبارك العظيم احب ادعيلكم كلكم اللي متابعني واللي مش متابعني، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصل، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق احلامك كلها ويرزقك ربنا من اجمل ابواب رزقه الواسع واللي بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه واللي نفسه في شغل معين ربنا يبعتهوله واللي نفسه يكبر في شغله ربنا يعلي مراتبه ويكبر واللي نفسه ينجح في الدراسه ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفي كل مريض اللهم آمين.

وتابع: اللي نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفرلك كل ذنوبك ويبدلهالك حسنات ويصبرك ويقويك واي حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوي حالًا انه يفتح صفحه جديده مع ربنا و ربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين يلا ندعي كلنا لبعض يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع اسماء ناس ناسينهم وندعيلهم في ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعودلك انت عشر اضعاف، كل سنه وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر حسني يشارك جمهوره مقطع كوميدي.. شاهد

أحمد جمال سعيد ينعي مدير أعمال محمد عز

كان نفسي تبقى معايا.. كوكا يهدي لقب الدوري اليوناني إلى روح والده.. شاهد

عايز أفتخر بيك.. أحمد حسن كوكا يكتب إلى والده رسالة مؤثرة

النجوم يهنئون الأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى المبارك .. أبرزهم عمرو دياب وتامر حسني وإليسا وأحمد مكي

نجوم الفن يهنئون الجمهور بعيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

الغنوشي يفلت من سحب الثقة في تونس

أول تعليق من عبير موسى بعد سقوط لائحة سحب الثقة من الغنوشي

بكل جحود.. شاب يذبح والدته أثناء نومها

إصابة 38 شخصا فى انقلاب أتوبيس بـ قنا- سوهاج الصحراوى الشرقى

الصحة السعودية: لم يتم تسجيل أي إصابات بكورونا بين الحجاج

أدعية يوم عرفة مكتوبة.. للزواج وللرزق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ شعر طويل.. روبي تبرز جمالها بلوك جديد.. شاهد

فوائد بالجملة.. ماذا يحدث بالجسم عند تناول الكبدة الجملي

13 نوع فيتامين ومعادن.. القيمة الغذائية لـ اللحوم