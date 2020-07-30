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ديني

حجاج بيت الله الحرام يؤدون صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير.. فيديو

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:50 م
ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن
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محمد شحتة
يؤدي حجاج بيت الله الحرام، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير، بعد نجاح خطة تصعيد الحجاج من مشعر عرفات إلى مزدلفة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة، نجاح خطة نفرة ضيوف الرحمن من مشعر عرفات إلى مشعر المزدلفة، مساء اليوم الخميس الموافق للتاسع من شهر ذي الحجة 1441هـ، وذلك بعد غروب شمس يوم عرفة.

ويؤدى ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة ثالث المشاعر المقدسة التي يمر بها الحجيج خلال رحلتهم الإيمانية، صلاتي المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا، ومن المقرر أن يمكثوا في المشعر حتى صباح يوم عيد الأضحى المبارك (الجمعة الموافق للعاشر من ذي الحجة 1441ه)، استعدادًا للإفاضة إلى مشعر منى لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي، ثم الحلق أو التقصير.

وتكللت خطة نقل ضيوف الرحمن في النفرة من مشعر عرفات إلى مشعر مزدلفة، بالنجاح من خلال ما تميزت به من دقة التنفيذ والإنجاز في المواعيد التي وضعت بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ، ووفق الإجراءات الصحية والوقائية في الخطة الإستراتيجية المعتمدة لموسم الحج الحالي.

وقد تم نقل ضيوف الرحمن عبر الحافلات المخصصة لهم ،في المواعيد المجدولة بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة حسب الخطط التشغيلية.
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