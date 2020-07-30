شاهد| فيديو أغنية "ادرس في بلدنا" المطروحة من "التعليم العالي"









وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن هذه الاغنية قد لاقت تفاعلا كبيرا من الشعب المصري والأشقاء العرب والأفارقة.









وتأتي اغنية حملة ادرس في بلدنا ، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تبني حملة إعلامية محترفة لتعريف الشعب المصري والدول الشقيقة بما أنجزته الدولة المصرية في هذا المجال من مشروعات تصل الآن إلى ٣٩ مشروعا تم الإنتهاء من ٧٠٪؜ من تلك المشاريع.









ومن ابرز المشروعات التي انجزتها وزارة التعليم العالي مؤخرا والتي يتم الترويج لها من خلال هذه الاغنية ، الجامعات الأهلية الجديدة (جامعة الجلالة، جامعة الملك سلمان الدولية وجامعة العلمين الدولية) و التي تعد صروحا علمية ضخمة تم إنشائها على أحدث المعايير العالمية بالإضافة إلى حداثة البرامج التي تؤهل خريج تلك الجامعات إلى سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي بالإضافة إلى الجامعات التكنولوجية الجديدة (القاهرة الجديدة، قويسنا، بني سويف).









وتمثل نقلة نوعية في التعليم التكنولوجي، وهو ما يعكس اهتمام الدولة ورؤية واستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نحو الارتقاء والاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، والجامعة المصرية اليابانية والتي تعد ثمرة تعاون مع الجانب الياباني في المجالات العلمية والبحثية المختلفة.









ينشر موقع صدى البلد الاخباري فيديو اغنية ادرس في بلدنا ، التي طرحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .