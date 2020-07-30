البابا تواضروس يهنئ مفتي الديار المصرية بعيد الأضحى المبارك

بعث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ببرقية تهنئة لمفتي الديار المصرية الدكتور شوقى علام بعيد الاضحي المبارك.
وجاء في نص برقية قداسة البابا تواضروس الثاني لمفتي الديار المصرية للتهنئة بعيد الاضحي المبارك، يسرني بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
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وتابع قائلا، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة للنهوض بمصرنا الغالية لتحقيق رسالتكم الحضارية في نشر المحبة و ترسيخ قيم التسامح و العيش المشترك، دمتم في رعاية الله وحفظه.
وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد بعث برسالة تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمينا له دوام التوفيق والسداد لما فيه صالح البلاد.
كما أرسل البابا تواضروس الثانى برقيات تهنئة مماثلة بعيد الأضحى المبارك للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.