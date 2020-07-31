AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل لحمة الراس في العيد

الجمعة 31/يوليه/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
إذا كنتي من تقدمين لحمة الراس فيمكنك ان تتعرفي علي طريقة لذيذة ومغذية  عن لحمة الراس.

المكونات :
 رأس ضأني ' أو لحم راس عجالي ' 
. 2حبة بصل .
 مقدار نصف كيلو طماطم  . 
حبة فلفل أخضر ' حار .حلو حسب الرغبة ' . 
ملعقة كزبرة ناشفة . 
راس ثوم مقشر ومهروس . 
ملعقة سمن أوزبدة . 
زيت نباتي .

التحضير:
 . تسلق اللحمة باضافة الملح والبهار الخاص باللحمة . ثم ترفع من الشوربة .
 .نشوح البصل المفروم بقليل من الزيت . نضيف الثوم والكزبرة . ونقلب جيدا . نضيف الفلفل الأخضر ونقلب . ثم نضيف الطماطم ' مهروس جيدا ' ونضيف الملح والفلفل . نتركه يغلر قليلا على نار متوسطة . ثم نضيف القليل من الماء . نتركها تغلي قليلا . ثم نضيف اللحمة . ونترك الخليط يغلي .10. دقائق . نضيف السمن . ونضعها في صينية الفرن .
 . ندخلها فرن متوسط الحرارة لتحمر شوية . 
 . تقدم ساخنة مع العيش البلدي أو الأرز الأبيض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طعمها لا يقاوم.. طريقة عمل الفتة بالخل والثوم

جديدة ولذيذة.. طريقة عمل الجلاش بالكبد والقوانص

الفتة والمنسف والكبسة.. تعرف على أشهر أكلات عيد الأضحى في الدول العربية

طريقة عمل فخذة ضاني بالفرن

ترشيحاتنا

خزعبلات إثيوبية.. سد النهضة مثل السد العالي.. فهل يتكرر سيناريو حرب 1956؟

خاص.. الأهلي يعلن توقيع أزارو خلال أيام.. وتطور إيجابي في التعاقد مع رمضان صبحي

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

بـ 164 ألف يورو| محمد صلاح يمتلك ثاني أغلى ساعة بين لاعبي ليفربول.. تفاصيل

نيللى كريم: أنا لما أحب حد بحب أحضنه حتى فى السينما

احذرها .. 5 أخطاء نفعلها عند تخزين لحوم الأضحية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمرضى القولون.. 3 طرق طبيعية لتطهير المعدة

يمنع رائحة الفم الكريهة وينقص الوزن.. فوائد الشاي الأخضر بعد تناول اللحوم

أوف شولدر| ليلى أحمد زاهر بإطلالة صيفية جذابة.. شاهد