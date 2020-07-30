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فن

بفستان أنيق .. مي سليم تهنئ متابعيها عبر إنستجرام

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:22 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة مى سليم صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات انستجرام.


وظهرت مى سليم فى الصورة بفستان أوف شولدر ، وقامت بتهنئة جمهورها بعيد الأضحى المبارك معلقة :"كل سنة وأنتم طيبين".


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يُذكر أن أحدث أعمال مي سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقس عادل، فى أولى تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجي".


ويشارك في بطولة العمل إلى جانب داليا مصطفي كل من إياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.
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