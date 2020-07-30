عدلي القيعي: هناك تخوف فى الزمالك من الخطيب.. وفاروق جعفر قال ما عاشه

تحدث عدلي القيعي، مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، عن تصريحات فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، التي أكد خلالها أن الأندية المصرية كان يُعرض عليها مجاملات تحكيمية في البطولة الإفريقية.





وادعى فاروق جعفر أن منتخب مصر تأهل إلى نهائيات كأس العالم 1990 بالمجاملات التحكيمية، كما أكد أن الأندية المصرية في فترة الثمانينيات كان الحكام يجاملونها بمنحها ركلات جزاء أو طرد للاعبين المُنافسين.





أضاف عدلي القيعي خلال تقديمه برنامجه ملك وكتابة، المُذاع عبر قناة الأهلي: "فاروق جعفر بتصريحاته لا يعني إلا شيء واحد وهو أنه يحكي ما عاشه في نادي الزمالك فقط".









تابع: "هو حضر ذلك مع ناديه وليس الأهلي، المضحك في هذا الموضوع لجانك یا خطیب، أصبح هناك فوبيا الخطيب، حد عايش ليل نهار كل حاجة لجانك یا خطيب".





وواصل: "ألحق یا خطيب أصحاب التراشق لا اسمع صوتهم يقولون عيب، محمود الخطيب رئيس أكبر نادي في القارة وأسطورة كرة القدم في قارة إفريقيا".



